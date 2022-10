Il calciatore francese Karim Benzema parte favorito. Non ci sarà invece Lionel Messi. La cerimonia trasmessa anche in chiaro su Canale 20 di Mediaset

Finalmente è arrivato uno degli eventi più attesi dell’anno per i calciatori professionisti. Al Théâtre du Châtelet di Parigi sarà assegnato il 66esimo Pallone d’Oro, il premio individuale più prestigioso per i giocatori di calcio.

L’ultima edizione è stata vinta dal’argentino Lionel Messi, ex campione del Barcellona attualmente al Paris Saint Germain che però è assente in questa edizione non essendo stato scelto tra i trenta nomi finalisti (non accadeva dal 2005). Lo scorso anno la sua vittoria aveva dato vita a diverse polemiche dato che si è basata più sul valore della sua carriera che dei meriti calcistici ottenuti nella stagione.

Chi sono i candidati

Indubbiamente Karim Benzema, l’attaccante del Real Madrid di origini francesi, è il favorito. Nella scorsa stagione è stato uno dei giocatori più incisivi e fondamentali che hanno permesso alla squadra allenata da Carlo Ancelotti di vincere la Champions League per la 14esima volta e la Liga spagnola. Sul palmarès Benzema somma 15 goal in Europa e 27 in Spagna soltanto nell’ultima stagione. Numeri da record per un giocatore arrivato alla soglia d’età di 34 anni. In caso di vittoria, Benzema sarebbe il quinto francese dopo Kopa, Platini, Papin e Zidane a vincere il pallone d’Oro. Candidati al podio ci sono anche l’egiziano Mohammed Salah, giocatore del Liverpool, e il polacco Robert Lewandoski trasferitosi al Barcellona quest’estate dopo diverse stagione giocate in Bundesliga con il Bayern Monaco.

Se non ci sarà Lionel Messi, tra i candidati figurano il portoghese Cristiano Ronaldo, anche se non sarà lui a vincere il premio dato i deludenti risultati ottenuti la scorsa stagione al Manchester United, e le giovani stelle del Psg e del Manchester City, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Non ci sono giocatori italiani, ma tre che giocano nel campionato di Serie A: Maignan e Rafael Leao del Milan e Dusan Vlahovic della Juventus. La squadra con maggiore rappresentatività è il Manchester City con sei giocatori candidati, ed è seguita da Liverpool e Real Madrid con cinque giocatori.

Il voto

Per quest’anno sono cambiati leggermente i criteri di premiazione. Si prenderà meno in considerazione la singola carriera ma si terrà conto di alcuni parametri come il Fair paly in campo, la classe del giocatore e soprattutto saranno valutate le sue prestazioni nella stagione conclusa.

Dove vedere la premiazione

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa su Sky Sport 24 e sul Canale 20 di Mediaset (inizierà alle 20.45 e collegamento dalle 19.45) e in streaming su NowTv e Mediaset Infinity. Durante la cerimonia saranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il trofeo Kopa (miglior giocatore under-21), trofeo Yashin (miglior portiere).

La lista completa dei candidati

Thibaut Courtois (Real Madrid), Rafael Leao (Milan), Christopher Nkunku (Lipsia), Mohamed Salah (Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius (Real Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Luis Diaz (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Riyad Mahrez (Manchester City), Casemiro (Manchester United), Heung-Min Son (Tottenham), Fabinho (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Mike Maignan (Milan), Harry Kane (Tottenham), Darwin Nunez (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Sadio Mané (Bayern Monaco), Sebastien Haller (Borussia Dortmund), Luka Modric (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Dusan Vlahovic (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), João Cancelo (Manchester City), Kylian Mbappé (Psg), Erling Haaland (Manchester City).

