Nell’ultimo decennio il “panetùn” artigianale ha ampliato notevolmente il suo pubblico, i clienti sono diventati più esigenti, una moda che coinvolge anche panificatori e pizzaioli. Il lievitato per eccellenza delle feste incontra le bevande alcoliche: dal vino al bitter, ecco la nostra selezione.

Il nuovo classico al limoncello

GIUSEPPE CORSINI

Resiste tra le proposte natalizie di Sal De Riso il suo migliore omaggio alla Campania, il panettone al limoncello che ha fatto scuola. Il noto maestro pasticciere della costiera amalfitana lo realizza con ripieno di crema pasticciera al limoncello e bucce di limone di Costa d’Amalfi Igp. La crema pasticciera finisce anche nella copertura, insieme a cioccolato bianco e trucioli di cioccolato al limone. Acquistabile sia nei negozi Sal De Riso che online.

Con il vermouth del Piemonte

È già un classico il panettone realizzato con una ricetta studiata per esaltare il profilo aromatico del Cocchi, il Vermouth di Torino preparato con la ricetta originale di Giulio Cocchi. Nell’impasto troviamo scorze di limone e arancia candite al Vermouth Storico Cocchi, lievito madre e gocce di cioccolato. In cima al panettone c’è una glassa di Nocciola Piemonte IGP. È consigliato l’assaggio con un bicchiere di Vermouth ben freddo e una scorzetta di limone.

Dal carcere con la birra

Per chi non lo sapesse, nel carcere Due Palazzi di Padova c’è un’eccellente attività dolciaria che coinvolge i detenuti. A Natale Pasticceria Giotto sforna una serie molto intrigante di lievitati, tra cui un panettone realizzato con la birra artigianale, la Magma Bianco 2018 del birrificio Crak di Padova. È un panettone solo uvetta (niente canditi) in cui i piccoli acini vengono lasciati a riposare nella birra per trarne profumi e morbidezza.

Uno spruzzo di Negroni

Drink It è un’azienda romana di cocktail ready-to-drink. Quest’anno con il suo Negroni ha vinto la medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles. Per Natale ha deciso di preparare il Pan Negroni: la ricetta è realizzata dal pasticciere Stefano Petrin della Pasticceria La Foietin di Schio e comprende il Negroni in tre forme. C’è lo zucchero di Negroni per l’impasto, l’uvetta lasciata in ammollo e un piccolo dispenser con dentro il drink da spruzzare prima dell’assaggio. Da acquistare online in edizione limitatissima.

Pasticceria e distilleria storiche

Questo panettone nasce dall’incontro di due aziende tutte italiane: Nardini, la più antica distilleria italiana nata nel 1779 a Bassano del Grappa e Pasticceria Olivieri, che realizza dolci dal 1882 in provincia di Vicenza. La squadra Olivieri ha preso l’impasto del panettone classico, uvetta sultanina australiana e vaniglia Bourbon del Madagascar e ci ha aggiunto la Grappa Nardini. Sia online che nei negozi fisici.

L’alcolico alla sicula

Il nome di Fiasconaro è spesso legato a quello della manna, la preziosa linfa estratta da alcune cortecce degli alberi. Tra le produzioni natalizie della pasticceria siciliana di Castelbuono, non può mancare un panettone servito con crema di manna in barattolo. Ma tra i vari omaggi alla Sicilia della famiglia Fiasconaro troviamo anche il panettone classico arricchito da uvette imbevute di Malvasia delle Lipari Passito Doc, un vino “dolce naturale” che viene prodotto nelle isole Eolie.

Rosso Bitter

Mattia Matania

La novità di quest’anno è un panettone tutto rosso realizzato dal cocktail bar Cinquanta Spirito Italiano e in vendita sul loro sito per Bitter Fusetti, bitter italiano nato come alternativa ai grandi marchi industriali. La ricetta è stata studiata dal pastry chef Livio Dolgetta della Pasticceria Dolgetta di Nocera Inferiore, e prevede un impasto soffice che viene fatto lievitare 36 ore, realizzato con pompelmo siciliano candito, caffè macinato fresco, vaniglia del Madagascar e Bitter Fusetti.

Tutta la bottigliera

C’è un intero bar nel menu dei panettoni realizzati dalla Pasticceria Scarpato di Villa Bartolomea, in provincia di Verona. La linea “spirits” è una collezione di quattro panettoni alcolici. C’è il panettone Cosmopolitan con mirtilli rossi e bagna alla Vodka, il panettone alla Grappa con crema di grappa d’Amarone Barrique, il panettone Rum e Cioccolato con bagna al rum e scaglie di cioccolato e il panettone al Gin Lemon con cubetti di limone di Sicilia e bagna al gin. Noi consigliamo l’ultimo.

