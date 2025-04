Consentiti gli ingressi dei fedeli a San Pietro fino alle 18 di questo pomeriggio. In serata è atteso il presidente degli Stati Uniti, insieme alla first lady Melania: entrambi parteciperanno ai funerali del pontefice, in programma domani 26 aprile

Continua ad aumentare il flusso di fedeli accorsi nella basilica di San Pietro per omaggiare papa Francesco, i cui funerali verranno celebrati domani, sabato 26 aprile.

La basilica resterà aperta fino alle 18 di questo pomeriggio. Alle 20, invece, si procederà alla chiusura della bara che, dopo le esequie, verrà traslata a Santa Maria Maggiore, nel quartiere Esquilino. Qui, la salma del pontefice verrà accolta da un gruppo di “ultimi”.

Intanto in queste ore è massima l’allerta sicurezza: in città sono attesi capi di Stato e delegazioni straniere per l’ultimo saluto a Francesco. Proprio questa sera arriverà il presidente Usa Donald Trump. In base a quanto si apprende, il tycoon arriverà nella capitale intorno alle 22.50 per ripartire domani alla fine della cerimonia funebre, intorno alle 13. I tempi stretti non lasceranno spazio a incontri bilaterali. Trump sarà a Roma con la moglie Melania e, al rientro, sbarcherà a Newark e farà tappa al Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey dove, con molta probabilità, festeggerà il compleanno della First Lady.

In giornata, inoltre, sono attese diverse delegazioni: quella guidata dalla presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, quella palestinese con il il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese Mohammad Mustafa e la ministra per gli Affari esteri e gli espatriati, Varsen Aghabekian, e da Taiwan l'ex vicepresidente Chen Chien-jen; ed ancora, il Patriarca Siro Ortodosso di Antiochia, Ignatius Aphrem II, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I ed il Patriarca Supremo e Catholicos di tutti gli Armeni, Karekin II.

E poi il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il presidente della Moldavia, Maia Sandu, il Principe Ereditario di Haakon Magnus di Norvegia ed il Granduca Enrico di Lussemburgo. A Roma in arrivo anche le delegazioni di Colombia, Capoverde, Seychelles, Lettonia, Cuba, Ecuador, Venezuela, El Salvador e Perù.

© Riproduzione riservata