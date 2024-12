«Tra dicembre 2022 e gennaio 2023 il caso Cospito era sulle pagine di tutte i giornali. In molti spingevano per la revoca del 41bis. E quindi mi è sembrato normale prendere informazioni sul caso: un’iniziativa di cui parlai con molti del mio partito, ma in realtà chiesi autonomamente al capo del Dap Giovanni Russo di avere dei dati. Lo chiamai dopo che mi ricordò di farlo la sveglia sul mio telefono». Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, risponde alle domande del pm della procura capitolina nell’ambito del processo in cui è imputato con l’accusa di rivelazione di segreto in relazione al caso sull’anarchico.

Tutto nasce quando lo stesso Donzelli, il 31 gennaio 2023, pubblicamente, legge alla Camera stralci di documenti «a limitata divulgazione». Documenti, in altre parole, interni alla polizia penitenziaria passatigli dal collega e coinquilino Delmastro. Cosa c’è in quegli atti? Il rendiconto di una visita di un gruppo di parlamentari del Partito democratico al carcere di Sassari dove, allora, si trovano al regime di 41 bis proprio Cospito, in sciopero della fame, e alcuni boss mafiosi che hanno in passato interloquito con l’anarchico.

Sulla base di questa relazione - che Delmastro, fedelissimo di Giorgia Meloni, ottiene - Donzelli accusa i dem recatisi a Sassari di essere collusi con la criminalità. «Io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello stato o dei terroristi con la mafia», le parole del deputato in aula.

Ne deriva pertanto un duro scontro, che porta all’avvio dell’inchiesta in questione. Il 16 febbraio, la procura di Roma - che chiederà l’archiviazione ritenendo l’esistenza oggettiva della violazione, ma senza le prove dell'esistenza dell'elemento soggettivo - iscrive nel registro degli indagati il sottosegretario Delmastro. È poi la giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura a disporre l’imputazione coatta, avviando così il processo, iniziato nello scorso mese di aprile.

«Le informazioni richieste - continua Delmastro nel corso della sua audizione a piazzale Clodio - mi sono arrivate per mail il 30 dicembre da parte del Dap. Nella mail c’era una scheda di sintesi delle relazioni di Nic e Gom».

Il sottosegretario, in aula, ha poi spiegato: «Lo stesso 30 gennaio parlo con Donzelli. Non ricordo chi ha chiamato chi, tale è il vortice di telefonate tra me e Giovanni per questioni amicali - continua Delmastro - Lui era stato in una trasmissione televisiva in cui si parlava di carcere e quindi mi ha chiesto che cosa sapessi sul 41bis. Gli ho risposto che quel giorno avevo avuto la relazione su Cospito e che dentro ci fossero elementi di legami con la criminalità organizzata. Il giorno dopo incontro Donzelli in Translatantico e su suo impulsò gli ho spiegato meglio questa roba, riportandogli a memoria passaggi della relazione».

La testimone di Nordio

Sentita anche Giusi Bartolozzi, ex parlamentare di Forza Italia e da due anni capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Perché il suo ufficio ha negato gli atti, ottenuti invece da Delmastro, a diversi parlamentari di opposizione, tra cui il deputato di Avs Angelo Bonelli? Bartolozzi non ha dubbi: «Da sempre il mio ufficio nega la trasmissione e la visione degli atti. Se invece ci chiedono informazioni e quelle informazioni non sono riservate noi siamo disponibili a divulgarle».

Una ricostruzione che fa intervenire il presidente della corte. «Che differenza c’è tra il vietare la trasmissione dell’atto ma divulgarne il contenuto?». La capo gabinetto ribatte. «Così è, è prassi prima di Cospito e dopo Cospito». Il processo continua.

