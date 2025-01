Antisemita, filoputiniano, filo Assad, il tutto impreziosito da post omofobi dedicati («froci») e che Domani ha scovato sui suoi profili social. Luca Cirimbilla, ufficio stampa di Fratelli d’Italia alla Camera, mette in difficoltà l’immagine rassicurante di Giorgia Meloni che tra parenti, consanguinei e acquisiti, compagni di scuola e di militanza giovanile con fatica riesce a liberarsi di un’antica storia di chiara matrice. E dire che nel 2024 tutto è andato come voleva la premier.

Galeazzo Bignami ha lasciato la poltrona di vice di Matteo Salvini al ministero dei Trasporti ed è approdato al posto di capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, quella foto in divisa da nazista indossata con soddisfatto sorriso alla festa per l’addio al celibato ormai è un ricordo lontano. Ha preso il posto di Tommaso Foti, missino dall’età di 16 anni, promosso ministro per il Pnrr al posto del democristiano Raffaele Fitto, l’unico della tribù di FdI non proveniente dalla destra missino e dunque spendibile in Europa.

La presidente Meloni aveva ricordato che «le radici profonde non gelano», frase del Signore degli Anelli. Nel caso di Cirimbilla attecchiscono lì dove non si vede. Nelle retrovie. «Il potere ha bisogno di gente che sa stare al microfono e di gente che regola la sintonia della radio», disse una volta Francesco Cossiga.

Ma a voler seguire lo schema cossighiano qui qualcosa si inceppa: gente che mentre regola il volume si mette anche al microfono e fa crollare l’immagine rassicurante che Meloni con fatica cerca di costruire intorno al suo partito postfascista.

C’è stato prima il caso del portavoce del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli, autosospeso per una chat con contenuti antisemiti. Poi le dimissioni da portavoce del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dell’ex estremista nero Marcello De Angelis.

Ora nel gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera spunta il nome di Luca Cirimbilla, 43 anni, giornalista, ex militante del “Foro 753”, spazio gestito dall’estrema destra fascista nella capitale sgomberato nel 2005. È subentrato a Signorelli come capo segreteria quando Foti era capogruppo. Oggi è alla Camera come ufficio stampa di Bignami.

Assad, «froci» e anti ebrei

Cirimbilla è cresciuto in una Roma nostalgica insieme a Paolo Corsini e Federico Palmaroli (il disegnatore di meme della destra conosciuto come Osho). Nel 2006 è tra i protagonisti dell’iniziativa dell’università Roma Tre organizzata dall’allora ministro dell’Agricoltura Alemanno che terminò con diverse persone dei collettivi contuse. Per una persona che dovrebbe “regolare la sintonia” del gruppo parlamentare più numeroso del parlamento, restare dietro le quinte è un compito che gli viene difficile.

Tra un comunicato stampa e l’altro, ha il vizio di twittare: post goliardici natalizi («No ve prego. I froci in televisione pure la sera di Natale no! Ebbasta») e posizioni politiche chiare contro Israele, in difesa della Siria di Assad, contro la Lega di Salvini.

Gli amici di Israele che Fratelli d’Italia difende, con rispettoso ossequio soprattutto dopo il 7 ottobre, Cirimbilla li definisce terroristi. «Israele nemico di tutti». «Israele terrorista!», «Israele usa fosforo bianco perché ogni anno ci rompe i coglioni con la giornata della Memoria?».

Ma non solo: «Armi israeliane alle cosche, chissà cosa ne pensa il difensore di Israele alias “quel porco di Saviano”».

Dai post si possono rintracciare anche posizioni no-vax: «Ma se i vaccini sono sicuri perché esistono i “Benefici relativi ai danneggiati da vaccinazione”», chiede su X a Burioni. «Vaccinochiseloincula», ironizza.

Sulla Siria si rintracciano posizioni oblique che mettono in difficoltà il partito di governo che in questi giorni è cauto sulla situazione. Cirimbilla da tempo sostiene Assad il “macellaio di Damasco”: definito un eroe.

Il giorno in cui 59 missili Tomahawk lanciati da due portaerei al largo del Mediterraneo Donald Trump dà una svolta alla sua presidenza e a sei anni di guerra in Siria, il meloniano scrive: «Maledetti Usa. Avanti con Assad e Putin».

Per il presidente Putin ha infatti una passione particolare: «Addio maledettissimo Obama. Maledetto te e tutti quelli che pensavano - da cretini - che il tuo fottuto colore della pelle potesse rappresentare il cambiamento. Tu sparisci dalla storia mentre Assad e Putin spazzano via i terroristi che hai finanziato». Putin «ultima speranza di odiare». «Questi gay te li fanno odiare anche se non vuoi. W Putin», scrive il giorno in cui viene approvata dal Cremlino la legge anti Lgbt.

Contattato da Domani, Cirimbilla ammette di essere lui l’autore di tutti i post, ma dice che li aveva «rimossi dalla memoria» e che «sono cose sguaiate da social network, che vanno evitate a prescindere ma che, ripeto, non mi rappresentano e che per di più risalgono a oltre dieci anni fa, e cioè ad anni in cui non avevo alcun tipo di incarico né ruolo in ambito politico».

I post tuttavia arrivano fino al 2021, non proprio dieci anni fa, insomma.

Figli del Fronte

E poi c’è la matrice chiara. «Per essere antifascisti non bisogna essere stupidi, ma aiuta». «Non un sabato qualunque, ma un sabato italiano», posta il giorno in cui Rai Storia trasmette un documentario nostalgico su Mussolini.

Con un passato nella lista Azione universitaria (An) a Roma Tre, Cirimbilla è un giocatore di rugby, sport amatissimo dai camerati, e tifoso sfegatato della Lazio, la cui tifoseria è la più nera d’Italia. Rugby e fascismo sono le sue passioni visibili dai suoi post, che incrociano lo sport a quelli per un tempo terribile e feroce che non ha vissuto: «Basta dopo il derby mi appassiono ad altri sport», e posta “goliardicamente” una foto del 1909 di una squadra di basket di una scuola agricola per nativi americani con indosso una svastica.

«Si tratta palesemente di una immagine bizzarra per via dell’evidente contrasto tra il simbolo nazista e i giocatori che sembrano molto distanti dallo stereotipo della “razza ariana», si difende il meloniano. L’uomo dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia nei suoi post non è morbido neanche con gli alleati: «Ecco la carta dove verranno stampate le 100mila firme raccolte dalla Lega contro il coprifuoco dopo che in Aula non ha votato per abolirlo», scrive nel 2021 allegando l’immagine di tre rotoli di carta igienica.

Al suo ex capo Foti, Cirimbilla, ha già augurato sui social «Buon lavoro ’presidente’, per sempre un ragazzo del Fronte». Un utente commenta: «Scusa dopo che hai lavorato per lui non ti porta con sé?». Nessuna risposta, solo un emoji, quella di un abbraccio.

Chissà se questi post scovati da Domani faranno curriculum.

Diritto di replica

Ho visto i post che mi segnalate, li avevo totalmente rimossi dalla memoria, tant’è che ho dovuto chiedervi di rimandarmeli non capendo di cosa stessimo parlando, anche perché alcuni risalgono a più di dieci anni fa. Non mi rappresentano assolutamente. Nei contesti social, come purtroppo spesso accade, si usano toni sguaiati e volgare ironia. Nel merito, ci sono alcuni post che mi dipingono come un sostenitore di Putin e Assad, ma sono antecedenti alla invasione russa dell’Ucraina del 2022, che è stata un netto spartiacque della storia. Risalgono a molti anni fa anche i duri attacchi ad Israele per i bombardamenti sulla popolazione palestinese: sono esternazioni pesanti, che oggi non rifarei con quei toni, ma che noto essere ultimamente particolarmente in voga a sinistra. Sugli omosessuali ci tengo a precisare che si tratta di stupidissime battute di pessimo gusto che nulla hanno a che fare però con qualsiasi forma di omofobia e intolleranza verso il prossimo. Venendo alla foto d’epoca di una squadra di basket che indossa uniformi con disegnata una svastica, che mi sembra di ricordare girasse ironicamente in rete, si tratta palesemente di una immagine bizzarra per via dell’evidente contrasto tra il simbolo nazista ed i giocatori che sembrano molto distanti dallo stereotipo della “razza ariana”. Sono cose sguaiate da social network, che vanno evitate a prescindere ma che, ripeto, non mi rappresentano e che per di più risalgono a oltre dieci anni fa, e cioè ad anni in cui non avevo alcuni tipo di incarico né ruolo in ambito politico.

Luca Cirimbilla

