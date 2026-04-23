I messaggi agli atti del procedimento dei pm meneghini rivelano che «il presidente Scaroni» avrebbe «ricevuto una telefonata da parte del sindaco per la manifestazione di interesse» da parte delle squadre. Entrambi sono estranei all’indagine in cui si procede a vario titolo per rivelazione di segreto e turbativa d’asta

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«Il presidente Scaroni ha ricevuto una telefonata da parte del sindaco Sala» che «ha messo di nuovo pressione per ricevere la manifestazione di interesse» da parte delle squadre per l'acquisto di San Siro. È uno dei messaggi agli atti dell’inchiesta, riporta l’Ansa, sulla vendita del Meazza nella quale la procura di Milano ha contestato a nove persone, tra cui l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, il dg del Comune Christian Malangone e la ex vice sindaca con la giunta Pisapia e avvocata Ada Lucia De Cesaris, i reati di rivelazione del segreto d'ufficio e turbativa d'asta. Sia Scaroni sia Sala sono estranei all’indagine.

La conversazione, riportata in una informativa del nucleo di polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza, fa parte di uno scambio di chat e mail «concentrate nel periodo tra la prima settimana di agosto del 2024 e gli inizi del mese di novembre del 2024 quando le squadre stavano per comunicare all'Ente pubblico il loro interesse all'acquisto dello Stadio (...) e dell'area circostante».

In quel periodo era necessario un «allineamento su comunicazioni di Comune» di Milano di entrambe le società.

Alessandro Antonello, ex ceo corporate dell'Inter, il 6 agosto di quell'anno aveva scritto a Fabrizio Grena, manager di Emerald e tra i consulenti nerazzurri, di avere avuto una call con Scaroni, presidente del club rossonero, il quale oltre ad essersi «focalizzato sulla concessione a 99 anni di stadio e aree annesse per un affitto di 2,5 mil. annui», avrebbe avuto una chiamata con Sala da cui avrebbe ricevuto pressioni per procedere verso l'acquisizione.

Il 6 agosto 2024, si evince dalla corrispondenza, Antonello, che aggiornava «tutte le parti in causa», cioè il fondo Oaktree (proprietario dell'Inter), Emerald e De Cesaris, riferiva di un'interlocuzione con Scaroni, il quale sarebbe stato in contatto con il sindaco Sala che avrebbe «messo di nuovo pressione per ricevere la manifestazione di interesse».

Riferiva anche di un incontro con «la sovrintendente (...) sul tema del vincolo in caso di diritto di superficie»: il presidente del Milan si starebbe - ancora - informando sulle conseguenze dell'apposizione del vincolo semplice sullo stadio seguito del potenziale acquisto e a tal fine avrebbe avuto una conversazione diretta con Sala.

«A detta di Antonello – annota la Guardia di finanza – Scaroni avrebbe proposto un diritto di superficie con opzione di acquisto da esercitare nel periodo di durata del diritto di superficie». In quei giorni venne proposto un incontro, da programmare per settembre, con l'amministrazione comunale.

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