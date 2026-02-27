Lo share della terza serata del festival supera quello del 2025, il conto delle teste resta inferiore
Nella terza serata di Sanremo riprende un po’ di fiato, superando di qualche decimale di share gli ascolti dell’anno precedente: raggiunge il 60,3 per cento di share per 9.336.000 telespettatori. Il conto delle teste rimane comunque inferiore rispetto all’anno passato.
Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini sul palco la modella russa Irina Shayk e l’imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti della serata sono stati Eros Ramazzotti, insieme alla star internazionale Alicia Keys. I The Kolors si sono esibiti in Piazza Colombo.
Nel 2025 la serata era stata seguita da 10.404.000 spettatori, registrando un 59,7 per cento di share.
