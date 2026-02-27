false false

Nella terza serata di Sanremo riprende un po’ di fiato, superando di qualche decimale di share gli ascolti dell’anno precedente: raggiunge il 60,3 per cento di share per 9.336.000 telespettatori. Il conto delle teste rimane comunque inferiore rispetto all’anno passato.

Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini sul palco la modella russa Irina Shayk e l’imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti della serata sono stati Eros Ramazzotti, insieme alla star internazionale Alicia Keys. I The Kolors si sono esibiti in Piazza Colombo.

Nel 2025 la serata era stata seguita da 10.404.000 spettatori, registrando un 59,7 per cento di share.

