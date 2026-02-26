«Stasera, come investigatori e investigatrici, raccoglieremo indizi su come sta l’Italia nel 2026: e in assenza di gaffe, polemiche, o imprevisti, lo faremo guardando nel posto più imprevisto: dentro le canzoni». A commentare il giovedì al festival per Domani c’è Lorenzo Maragoni
E anche quest’anno è arrivato quel fatidico momento. Quello con Sanremo, il festival ci ritroviamo a guardare ogni sera incollati allo schermo della tv. Per viverlo con un po’ più di leggerezza da cinque anni Domani lo segue in diretta aggiornando in real time le sue pagelle.
Non aspettatevi i voti e i giudizi di severi critici musicali, ma i commenti delle nostre firme e di ospiti che condivideranno con noi il loro sguardo ironico sui cantanti e sul festival nazional popolare per antonomasia. Quest’anno abbiamo deciso di affidare ogni serata a una penna diverse.
La sera di giovedì 26 febbraio è affidata al campione di poetry slam, autore della Posta del Bro, Lorenzo Maragoni.
Leo Gassman
Leo Gassman mi dà una bella vibe, mi sta simpatico e mi sembra saper fare bene il suo mestiere, la canzone non mi dispiace BUT visto che ho deciso che stasera non lascio passare niente mi chiedi se sia necessario accostare con questa nonchalance baci e schiaffi e se non c’era un’altra espressione per quanto ammetto che questa suoni molto bene ma mi pare un caso in cui estetica > etica. Anche il fatto che lei sia più bella “al naturale”, al di là dell’espressione che più che l'amore mi ricorda il tonno, forse lo lascerei decidere a lei, o semplicemente lo ometterei. CAPITAN FINDUS 6.5
A me mi
A ME MI NON SI DICE
Bacetti
A me mi cominciano a dà fastidio pure tutti sti bacetti senza consenso, che bella occasione sarebbe per poter mostrare uomini che chiedono “posso baciarti la guancia/la mano?” su un canale pubblico MA SARÒ STRANO IO
Maria Antonietta e Colombre
Maria Antonietta e Colombre parlano di un tema difficilissimo: il diritto alla felicità - e di come sia diverso se a rivendicarlo sia una persona di potere o meno. La frase “la felicità ce la prendiamo e basta”, se detta da un oligarca della silicon valley o da una stagista sottopagata dell’oligarca stesso, da angelica bove o da Laura Pausini mi sembra avere significati completamente diversi: è questo mi sembra il punto della canzone: “la colpa non è nostra”, è colpa della distribuzione diseguale di questa infame felicità e dei mezzi per raggiungerla, e allora passate a prendere anche noi, alziamo il volume a palla e andiamo a fare la rapina che ci meritiamo, ai danni di coloro dei quali la colpa è. SOCIALISMO SURREALE 7
50
Scusate Laura Pausini ha cinquant'anni mi so sbagliato MA COMUNQUE
Il premio
DIAMO IMPORTANZA AI CANTANTI NON AGLI OSPITI CHE NE HANNO GIÀ ABBASTANZA PER FAVORE IL PUNTO NON È RICEVERE IL PREMIO DA LAURA PAUSINI IL PUNTO È CHE HAI VINTO UN PREMIO VA BENE CHE SONO GIOVANI MA SONO ARTISTI CHE FANNO UNA PROVA DA ARTISTI ADULTI NON FACCIAMO I PATERNALISTI CHE SE GIÀ INIZIAMO CON “MI RICORDO IO ALL’ETÀ TUA” A QUARANT’ANNI A SESSANTA CHE FAMO? ok mi calmo
Nicolò Filippucci
Nicolò Filippucci punto primo sei un patato, punto secondo sento il tuo dolore on a spiritual level, “ero pronto a mettermi continuamente in discussione fino a dimenticarmi di me stesso” a quanti e quante di noi è successo? Detta così mi sembra credibile e mi fa contattare quella parte di me che ancora rosica per aver accettato quello che non avrebbe dovuto accettare. Se tutto questo ci scivoli addosso non lo so, magari tra un po', ma ci voglio credere. BRODER 6,5
Angelica Bove
Angelica Bove mi piace! È introspettiva, si osserva, si mette in discussione, dice (o fa dire all’io lirico) dei suoi aspetti problematici (dire cattiverie, perdere la pazienza), parla di salute mentale e di un percorso per raggiungerla, l'immagine del mattone come la metafora di figli e genitori è super bella e lei ci guida in questa canzone in modo credibile che ci fa stare con lei in questo percorso. AUTOCOSCIENTE 7
Gentiluomini
“Facciamo i gentiluomini” al quarto minuto di gioco il primo cartellino giallo della serata
Il pubblico
Ok mi sembrava nel pubblico avessero tutti gli starlight invece sono i polsini bianchi delle camicie… ok ok, ci sono
L'inizio
L’incubo di ogni artista, evento, festival, non è l’insuccesso: è l’irrilevanza. È la possibilità che, senza che tu abbia fatto qualcosa di troppo sbagliato, o fallito in modo straordinario, o fatto una figura di merda epocale, a un certo punto le persone inizino a girarsi dall’altra parte, e a dimenticarsi di te.
La sensazione, arrivando al terzo giorno di questo festival di Sanremo - dopo che la prima serata poteva essere quella della speranza e la seconda quella dell’orribile sospetto - è quella della certezza: entrando in questa serata, vediamo che stanno camminando tutti nella direzione opposta, con la faccia di chi dice: ma siete sicuri?
Ma amici, amiche, a noi non importa: noi siamo quelli che vanno controcorrente, siamo quelli che sfidano la possibile irrilevanza di questa edizione e la guardano, con coraggio, e con la calma zen di chi fissa una tela bianca, finché dalla tela (o dal nostro cervello che guarda la tela) non viene fuori un’immagine: l’immagine del nostro Paese.
Stasera, come investigatori e investigatrici, raccoglieremo indizi su come sta l’Italia nel 2026: e in assenza di gaffe, polemiche, o imprevisti, lo faremo guardando nel posto più imprevisto: dentro le canzoni.
E se saranno canzoni d’amore pazienza: parleremo d’amore.
