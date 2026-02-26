L’incubo di ogni artista, evento, festival, non è l’insuccesso: è l’irrilevanza. È la possibilità che, senza che tu abbia fatto qualcosa di troppo sbagliato, o fallito in modo straordinario, o fatto una figura di merda epocale, a un certo punto le persone inizino a girarsi dall’altra parte, e a dimenticarsi di te.



La sensazione, arrivando al terzo giorno di questo festival di Sanremo - dopo che la prima serata poteva essere quella della speranza e la seconda quella dell’orribile sospetto - è quella della certezza: entrando in questa serata, vediamo che stanno camminando tutti nella direzione opposta, con la faccia di chi dice: ma siete sicuri?



Ma amici, amiche, a noi non importa: noi siamo quelli che vanno controcorrente, siamo quelli che sfidano la possibile irrilevanza di questa edizione e la guardano, con coraggio, e con la calma zen di chi fissa una tela bianca, finché dalla tela (o dal nostro cervello che guarda la tela) non viene fuori un’immagine: l’immagine del nostro Paese.



Stasera, come investigatori e investigatrici, raccoglieremo indizi su come sta l’Italia nel 2026: e in assenza di gaffe, polemiche, o imprevisti, lo faremo guardando nel posto più imprevisto: dentro le canzoni.



E se saranno canzoni d’amore pazienza: parleremo d’amore.