Ore a cercare nel fango e ad aggiornare il conteggio dei morti. Ieri oltre 200 soccorritori hanno continuato a lavorare tra le macerie delle case di Casamicciola, la frazione sul versante nord dell’isola di Ischia, colpita all’alba di sabato da una frana. La giornata era cominciata con la corretta identificazione da parte del prefetto di Napoli Claudio Palomba della prima vittima: Eleonora Sirabella, 31 anni, originaria di Ischia. A sera il bilancio era già salito a cinque, di cui tre bambini, fratelli.

Le vittime

Ischia, nell’isola di frane e condoni si cercano i sommersi dal fango

Per scavare tra i resti delle abitazioni crollate, travolte dalle rocce cadute dal monte alle spalle del paese, sono serviti i cani da ricerca: sono loro che nel primo pomeriggio hanno individuato il corpo di una bambina, ancora in pigiama, di circa sei anni. Nel pomeriggio sono stati trovati anche i cadaveri dei due fratelli, un neonato di venti giorni e poche ore più tardi quelli dei genitori. Il corpo di una donna anziana è stato rinvenuto poco dopo le 14 sempre tra le case crollate di via Celario.

Il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile, aiutato dal miglioramento delle condizioni metereologiche, è proseguito tra strade ricoperte di di fanghiglia e detriti: nella stessa zona la più direttamente colpita dalla frana, i soccorritori sono riusciti a recuperare nel tardo pomeriggio una famiglia di tre persone, tra cui una 90enne incapace di muoversi autonomamente. Altre tre famiglie, a 36 ore dall’alluvione e dalla frana che ne è seguita, invece restano isolate senza acqua né luce. In tutto gli sfollati sono ora 170.

Lo stato di emergenza

LaPresse

Mentre proseguivano le ricerche il governo ha riunito il consiglio dei ministri per la dichiarazione di stato di emergenza. Il ministro con delega alla protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato subito lo stanziamento di due milioni di euro per i primi interventi sull’isola e la nomina di Simonetta Calcaterra, attuale commissario al comune di Casamicciola come commissario straordinario all’emergenza.

Calcaterra aveva subito denunciato, da commissario del comune, il rischio dell’abusivismo edilizio. Lo stesso abusivismo su cui ieri ha battuto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca – «in alcuni posti non si può costruire» – che con Calcaterra si è incontrato nel centro allestito a Casamicciola per coordinare i soccorsi. Diversi sindaci, però, hanno chiesto di accantonare almeno durante il lavoro di ricerca dei soccorritori il tema degli abusi edilizi, altri li hanno negati.

«Per le lezioni 'su cosa andava fatto' prenotatevi tutti dopo. Per i processi 'a chi è più colpevole' ci sarà tempo e modo, perché colpe ce ne sono, certo, ma ora le priorità sono altre», ha scritto su Facebook, Gerardo Della Regione, sindaco di Bacoli, in provincia di Napoli. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha ricordato che dalle frazioni di Casamicciola e da Lacco Ameno nel 2018 erano arrivate 6mila richieste per la regolarizzazione di edifici non conformi, prevista da un articolo infilato nel decreto Genova del 2018.

Conte nega il condono

LaPresse

Ieri il presidente del consiglio di allora, l’attuale presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ha negato durante una intervista televisiva alla trasmissione In Mezz’ora che si trattasse di un condono e ha anzi difeso la sua scelta. «Non era affatto un condono ma una semplificazione, c’erano alcune perplessità ma il dossier era ben costruito», ha detto Conte negli studi della Rai, spiegando che non si possono semplicemente abbattere le abitazioni e allo stesso tempo, però, invocando un intervento contro il consumo di suolo.

La versione del presidente 5 stelle è la stessa di quella del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale: «La polemica sull'abusivismo edilizio è un argomento trito e ritrito e fuori luogo in questo momento. Nella legge del 2018 del governo Conte, comunque, non c'era e non c'è nessun condono per l'isola di Ischia, è un'informazione sbagliata».

Il piano bloccato

LaPresse

Ieri sul posto erano presenti ai carabinieri e gli uomini della forestale con il compito anche di raccogliere dati utili alla indagine per disastro colposo aperta come è normale succeda in questi casi dalla procura di Napoli e che se qualcosa accerterà sarà appunto proprio sul fronte degli eventuali abusi edilizi.

E mentre i verdi chiedono che il governo ponga nuove regole per evitare le catastrofi, tra cui quelle sul consumo di suolo, e non si limiti semplicemente a elargire fondi per l’emergenza poi, l’esecutivo ha promesso di approvare entro l’anno il «Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico». Previsto dal 2016, sei anni fa, il piano è attualmente bloccato nella commissione che doveva darne una valutazione.

© Riproduzione riservata