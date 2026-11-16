Nella Giornata mondiale in ricordo delle vittime, con manifestazioni in 46 città per chiedere di non morire quando si attraversa o si pedala per andare a scuola, Meloni ha parlato di «priorità» e garantito «regole più efficaci e al passo coi tempi». Ma il nuovo codice della strada rischia di farci arretrare nella prevenzione

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C’era l’Italia in piazza, questa volta per chiedere di non morire quando si attraversa la strada o si pedala per andare a scuola. Cinquantatré manifestazioni in quarantasei città: un’onda che ha unito il paese. Da Torino a Roma, da Genova a Napoli, da Milano a Bologna, cittadini, associazioni e familiari delle vittime hanno trasformato la Giornata mondiale in ricordo delle vittime sulla strada in una grande mobilitazione per il diritto alla vita, alla mobilità e alla città.

Strisce pedonali umane, ciclabili umane, persone distese sull'asfalto, pedalate, fiaccolate e presìdi organizzati e sostenuti da Rime, la Rete italiana mobilità equa che riunisce 42 organizzazioni diverse. A Torino prosegue la Ciclabile umana nel ricordo di Nicolò, 7 anni, che va avanti dal 22 settembre, giorno in cui è stato investito e ucciso mentre andava a scuola in bicicletta.

L’obiettivo comune è veder realizzata la Vision zero, perché l’idea di azzerare le vittime della violenza stradale non sia un’utopia. Un grido ascoltato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato della necessità di «onorare il ricordo delle vittime, essere al fianco dei loro cari e delle loro famiglie, rinnovare l'impegno per impedire che altre vite possano essere spezzate sulle nostre strade».

Meloni ha aggiunto che «la sicurezza stradale è una priorità e si fonda sull'educazione, sulla formazione e sulla promozione di comportamenti consapevoli». Perché la sicurezza non comincia quando ci si mette alla guida, ma «nel momento in cui si impara che il rispetto delle regole è la precondizione per proteggere la propria vita e quella degli altri». La presidente del Consiglio ha ammesso che «rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è una sfida che chiama in causa tutti: le istituzioni a ogni livello, le forze dell'ordine, la scuola, le famiglie, le agenzie educative, l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione» e che il governo «continuerà a fare la propria parte in questo difficile percorso, per migliorare le infrastrutture e rendere le strade sempre più sicure, garantire regole più efficaci e al passo coi tempi, costruire le condizioni affinché i rischi possano ridursi al minimo».

Le parole e i fatti

Peccato che queste parole non abbiano avuto un riscontro quando è stato il momento di pensare al nuovo codice della strada. E infatti il fine settimana da occasione di memoria si è trasformato nella richiesta al governo Meloni di riconsiderare la riforma, che va contromano rispetto alla sicurezza degli utenti più fragili e rischia di far arretrare l'Italia nella prevenzione della violenza stradale.

Da tre anni le associazioni esprimono al governo le stesse richieste. Ma non sono state ascoltate. Lo schema di riforma, contestato dai rappresentanti del Rime alla Camera il 3 novembre scorso, rischia di rovesciare le responsabilità: chiede a chi attraversa sulle strisce di verificare che i conducenti intendano fermarsi, rende più difficile ridurre la velocità, indebolisce controlli e sanzioni e limita gli strumenti dei Comuni per rendere sicure le strade.

«È inaccettabile che si presenti come buon senso una riforma che rende più difficile prevenire altre morti e prevede sconti sulle sanzioni per comportamenti pericolosi, anche quando si corre in città a velocità letali. E che chiede alle persone più vulnerabili di difendersi meglio, anziché ridurre il pericolo alla fonte. La sicurezza non è un ostacolo alla libertà di circolazione: è ciò che permette a tutti di esercitarla», spiega Davide Paltrinieri, di Fiab Italia, una delle 42 realtà della rete nazionale.

«Una riforma da riscrivere»

In occasione delle giornate in ricordo delle vittime il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito in un comunicato che per il ministro Matteo Salvini la sicurezza stradale è una priorità: l’obiettivo è continuare a ridurre il numero di vittime, incidenti e feriti. Eppure le norme proposte vanno nella direzione opposta.

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del proprio parere, e anche gli assessori alla Mobilità di 8 grandi città e di 27 capoluoghi di provincia, insieme al delegato Anci, hanno espresso forti critiche alla riforma. Rime ha chiesto al governo di fermare l'iter e riscrivere la riforma, mettendo al centro vita, salute e sicurezza. Alle Commissioni parlamentari di esprimere una posizione contraria al testo attuale. Ad Anci, Regioni, Province, sindaci e assessori alla Mobilità di prendere posizione e fare fronte comune perché le città possano proteggere le persone.

La direzione è chiara: ridurre la velocità, rendere più facile istituire zone e città 30, garantire controlli automatici ed efficaci, progettare strade sicure, proteggere pedoni e ciclisti, ridurre la dipendenza forzata dall’automobile in un paese con il più alto tasso di motorizzazione in Europa e restituire il diritto alle scelte di mobilità, incluso il trasporto pubblico.

L'Italia è sempre più in ritardo nel raggiungere il target del dimezzamento delle vittime nel 2030. Spagna, Grecia e altri paesi che vivevano una situazione simile o addirittura peggiore alla nostra dimostrano che con queste misure i risultati arrivano. L’Italia non può rimanere indietro anche su questo. Non possiamo rischiare la vita tutte le volte che usciamo di casa.

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