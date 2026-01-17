A differenza del caso di La Spezia, non si tratterebbe di una lite tra compagni. La vittima, un ragazzo di 17 anni che non è in gravi condizioni, non conosceva la persona che, dopo una breve discussione, lo ha attaccato puntandogli l’arma alla gola, procurandogli delle escoriazioni, e poi si è dato alla fuga

Non solo il caso di La Spezia, che ha portato al decesso del 18enne Youssef Abanoub. Nella giornata di venerdì 16 gennaio si è registrato un altro episodio di violenza con coltello, stavolta a Sora, in provincia di Frosinone.

Intorno alle 14 i carabinieri sono intervenuti all’esterno del liceo artistico della città laziale dove un giovane, dopo una breve discussione, ha aggredito lo studente 17enne minacciandolo con un coltello, che gli ha puntato alla gola procurandogli delle escoriazioni.

La situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Lo studente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora dove è stato medicato, con una prognosi di dieci giorni.

In queste ore le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’aggressore, attraverso testimonianze dirette e la verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

Secondo quanto si apprende, non si tratterebbe di una lite tra compagni: l'aggressore non sarebbe infatti uno studente della scuola e il 17enne non lo conosceva, tanto da non aver saputo spiegare bene nella denuncia i motivi per cui è stato aggredito.

