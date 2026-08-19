L’avvocato Romeo: «Quello di Spin Time è stato uno sgombero. Fatto senza rispettare il protocollo della Prefettura»

Mobilitazione nazionale il 19 e 20 settembre: 19 e 20 settembre. Sabato, un corteo nazionale partendo da Spin Time e arrivando alla sede di Investire Sgr, la proprietà del palazzo. Il legale: «A Roma l’esecuzione degli sgomberi viene sempre effettuata con passaggio da casa a casa, quando ci sono le alternative pronte. In via Santa Croce in Gerusalemme «Le persone fragili non solo non hanno visto rispettati i propri diritti, ma sono anche state anche disumanizzate»

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«Spin Time è un modello replicabile, basta solo volerlo. È un modello di città accogliente e solidale. In questi anni abbiamo visto all’opera il modello Milano, con una città inaccessibile a chi vorrebbe viverla». Le date sono quelle del 19 e 20 settembre. Sabato, un corteo nazionale partendo da Spin Time e arrivando alla sede di Investire Sgr, la proprietà del palazzo. Domenica, assemblea pubblica. Non per celebrare la fine di una storia, ma per dire che è «Il tempo di Spin Time». Gli attivisti