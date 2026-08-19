L’intervista

L’avvocato Romeo: «Quello di Spin Time è stato uno sgombero. Fatto senza rispettare il protocollo della Prefettura»

Emanuela Del Frate
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19 agosto 2026 • 19:27

Mobilitazione nazionale il 19 e 20 settembre: 19 e 20 settembre. Sabato, un corteo nazionale partendo da Spin Time e arrivando alla sede di Investire Sgr, la proprietà del palazzo. Il legale: «A Roma l’esecuzione degli sgomberi viene sempre effettuata con passaggio da casa a casa, quando ci sono le alternative pronte. In via Santa Croce in Gerusalemme «Le persone fragili non solo non hanno visto rispettati i propri diritti, ma sono anche state anche disumanizzate»

«Spin Time è un modello replicabile, basta solo volerlo. È un modello di città accogliente e solidale. In questi anni abbiamo visto all’opera il modello Milano, con una città inaccessibile a chi vorrebbe viverla». Le date sono quelle del 19 e 20 settembre. Sabato, un corteo nazionale partendo da Spin Time e arrivando alla sede di Investire Sgr, la proprietà del palazzo. Domenica, assemblea pubblica. Non per celebrare la fine di una storia, ma per dire che è «Il tempo di Spin Time». Gli attivisti

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021