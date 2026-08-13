C’è un video che mostra l'intervento, alle tre della notte tra il 29 e il 30 luglio, nel nel palazzo di Spin Time in via Santa croce in Gerusalemme a Roma, di proprietà del fondo di investire sgr. Notte in cui tutti i 400 abitanti sono stati fatti uscire dall’edificio. Scatenando una vera e propria crisi umanitaria che sta coinvolgendo tutta la città di Roma. Nel video si vedono i Vigili del Fuoco al secondo piano dello stabile. Non sembra essere in corso una vera e propria emergenza, si tolgono i caschi, parlottano tra di loro e sembrano essere in attesa. Le immagini mostrano una situazione di relativa calma che poco coincide con la narrazione della destra e della proprietà secondo cui il palazzo sarebbe inagibile e ci sarebbe da tenere per le condizioni di chi tornerebbe a vivere all'interno tanto da far fallire la trattativa.

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Stando quanto riportato dall'Ansa, per gli attivisti di Spin Time il video è la dimostrazione che «la supposta situazione di emergenza dovuta all'incendio è stata solo un pretesto. Il video dimostra che hanno deciso tra le 3 e le 4 di notte, quando la situazione era sotto controllo, di passare dall'evacuazione dell'incendio allo sgombero politico di questo posto». 

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Le immagini sembrano contraddire anche quanto riportato sul verbale dei Vigili del Fuoco in cui è scritto che: «L’evento ha interessato il magazzino al piano terra, locali limitrofi e locali ai piani superiori, con conseguente diffusione di fumi di combustione. A seguito delle operazioni di spegnimento, bonifica e successiva verifica visiva, il personale operante ha riscontrato condizioni di potenziale pericolo e interdetto lo stabile, di concerto con la Polizia di Stato». 

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E confermerebbe, invece, quanto detto a Repubblica il 2 agosto dal deputato del Partito democratico Matteo Orfini, dopo aver effettuato un sopralluogo nello stabile. «Se la ragione per tenerle fuori sono i danni provocati dall’incendio è una ragione ingiustificata. È del tutto naturale che si evacui durante l’incendio e che si mettano in sicurezza le persone, ma una volta spento... ripeto: danni strutturali non ce ne sono».

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Mentre il Comune di Roma è al lavoro per trovare un alloggio temporaneo per le persone che ancora vivono in strada, davanti al palazzo di Spin Time, continua il presidio permanente. Tra «Caldo estremo alternato a temporali improvvisi» come quello che si è abbattuto mercoledì 12 agosto, proprio mentre erano in visita Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico e consigliera regionale del Lazio e lo stesso onorevole Orfini. 

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