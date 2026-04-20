L’accusa è quella di accesso abusivo a sistema informatico. Al lavoro i Ros e la procura capitolina. Si indaga sul lavoro dell’ex dell’intelligence Giuseppe Del Deo e su quello, come anticipato da questo giornale, della società Maticmind all’epoca di Carmine Saladino

false false

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per gli uomini di Equalize e la seconda chiusura indagini per 81 persone nell’ambito dell’inchiesta milanese sulla centrale dei dossier, anche la procura di Roma accelera il lavoro sull’omologa fabbrica di informazioni riservatissime: la squadra Fiore. In base a quanto apprende Domani sono infatti in corso perquisizioni a carico di alcuni suoi esponenti. Si indaga sul lavoro dell’ex dell’intelligence Giuseppe Del Deo e su quello, come anticipato da questo giornale, della società Maticmind all’epoca di Carmine Saladino.

Al lavoro gli uomini dei carabinieri del Ros. L’inchiesta sulla squadra in riva al Tevere è coordinata dall’aggiunto della procura capitolina Stefano Pesci. Si procede principalmente per accesso abusivo a sistema informatico e sono coinvolti ex appartenenti ai servizi.

© Riproduzione riservata