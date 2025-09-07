«Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall’ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che «sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in osservazione breve intensiva».

Il tentato femminicidio è avvenuto sabato in tarda serata a Marostica, vicino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, quando un 45enne, residente a Rosà, è entrato all’interno di una sala slot e, con un coltello da cucina, ha colpito l’ex compagna – durante il suo turno di lavoro come barista – all’altezza del busto, al volto e alle braccia, sferrando anche diversi calci e pugni e rivolgendole insulti e minacce di morte. 

La donna ha urlato chiedendo aiuto ed è riuscita ad attirare l’attenzione di alcune persone presenti. Una cliente le ha suggerito di nascondersi tra le slot e ha chiamato il 112. I carabinieri hanno arrestato l’uomo in flagranza. 

Secondo quanto riporta Ansa, l’aggressione di sabato non è il primo episodio di violenza da parte dell’ex marito della donna. Risalirebbero a 10 anni fa i primi abusi, che si sono protratti anche al termine della relazione. 

Fatti

Un guasto istituzionale, non tecnico: il femminicidio di La Spezia e la protezione che continua a mancare alle donne

Giulio Cavalli

L’ennesimo episodio di violenza di genere

Zaia ha espresso «la più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere», che «lascia sgomenti» ed è «una ferita per tutta la comunità veneta». Per questo, dice il presidente della regione, «non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne. È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile».

Secondo il report del Servizio Analisi Criminale del ministero dell’Interno – che non usa il termine femminicidio, con cui si intende l’uccisione di una donna per motivi di genere – gli omicidi di donna registrati nei primi sei mesi del 2025 sono 52, di cui 45 in ambito familiare e affettivo, di cui 34 per mano di partner o ex partner. L’analisi non riporta invece i tentativi di femminicidio, come quello avvenuto in Veneto.

Commenti

Dove sono gli uomini? Sui femminicidi ci vuole un’assunzione di responsabilità concreta

gianfranco pellegrinofilosofo

© Riproduzione riservata