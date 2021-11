È in corso la conferenza stampa sui vaccini con il ministro Speranza e il commissario Figliuolo per discutere dell’andamento della campagna vaccinale con un focus specifico sulla somministrazione della terza dose.

I dati

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto in conferenza stampa che la terza dose è altamente raccomandata per tutti i cittadini over60 e i fragili. Ad oggi l’86,45 per cento dei residenti sul territorio italiano hanno ricevuto almeno una prima dose, mentre sono 83,3 per cento quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi, si parla di circa 45 milioni di persone.

A prendere parola dopo il ministro è il generale Figliuolo che ha sottolineato come sono circa 600mila gli over 12 guariti dal Covid-19, ovvero poco più del 1,10 per cento della popolazione.

Terze dosi

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, è intervenuto in conferenza stampa: «La terza dose è sicura, l’ho ricevuta senza problemi», ha detto.

Non è l’unico, il commissario per l’emergenza Covid-19 ha affermato che con la giornata di ieri sono state superate le 110mila terze dosi somministrate e che nei mesi da dicembre a febbraio è previsto il prossimo picco del boost. In questo caso gli hub vaccinali sono organizzati e il numero delle dosi sono sufficienti anche per il 2022, come affermato da Figliuolo anche se «una parte di queste dosi andranno anche nel programmo Covax, vista l’importanza di vaccinare la popolazione mondiale».

Il rischio è ancora alto

Il ministro Roberto Speranza sottolinea che siamo ancora in piena fase epidemica ed è importante continuare a rispettare misure comportamentali come la distanza sociale e l’uso delle mascherine. Soprattutto nel periodo autunnale e invernale, i mesi più tragici e più a rischio per la diffusione della pandemia.

«Se insistiamo sulla campagna di vaccinazione, se facciamo crescere i numeri di prime e seconde dosi e se insistiamo sui boost, riusciamo a migliorare la condizione dei prossimi mesi», ha detto il ministro.

«Un messaggio di allarme arriva dall’Oms in Europa, e dentro questo quadro, i numeri dell'Italia tra i migliori. Il tasso di incidenza è di gran lunga più basso di altri paesi europei. Ma l'allarme Oms va considerato con massima attenzione». È importante, quindi, non abbassare la guardia, per questo la fine dello stato di emergenza verrà deciso a ridosso della scadenza e per ora «non ci saranno modifiche al green pass». A oggi, come affermato dal ministro sono stati scaricati 117milioni di green pass in tutta Italia.

