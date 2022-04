Oggi sono arrivate le reazioni istituzionali. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha parlato di «dolore che si rinnova» e ha sottolineato come quella tragedia «mise in evidenza la tempra del popolo abruzzese, che non si scoraggiò iniziando da subito una ricostruzione purtroppo non ancora ultimata». Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lanciato un appello: «L’Aquila e i suoi borghi limitrofi non possono essere dimenticati. L’impegno delle Istituzioni per la ricostruzione deve essere costante».