Il ritorno di Lukaku all’Inter, la “joya” Dybala che passa dalla Juventus alla Roma, Pogba e Di Maria in bianconero, il giovane De Katelaar che va a rinforzare i campioni in carica del Milan. In questo agosto torrido, che per molti significa ferie, mare, spiagge ed ombrelloni, tra poco più di una settimana si apre la nuova stagione della Serie A Tim 2022/23 ed i colpi di calciomercato che fanno sognare i tifosi sono stati molti.

Il fischio di inizio è programmato per venerdì prossimo, 12 agosto, con il Milan, campione dello scorso campionato, che sfiderà l’Udinese a San Siro alle 18 e 30. Un inizio anticipato rispetto alle precedenti edizioni a causa del mondiale in Qatar che inizierà il prossimo novembre. Intanto in attesa della chiusura del calciomercato, che si fermerà il primo di settembre come di consueto, si può fare un primo riepilogo. Per ora c’è stata una particolare attenzione ai bilanci, anche per le grandi squadre, ma anche qualche colpo inaspettato e qualche sorprese tra le “piccole” del campionato.

Il secondo mercato al mondo

Gli investimenti comunque non sono mancati. Fin’ora infatti la Serie A, stando ai dati di Transfertmarket (sito specializzato in calciomercato), risulta seconda tra i principali mercati mondiali per soldi spesi con 580,03 milioni di euro e un saldo con le vendite di meno 12 milioni. Numeri però pressoché dimezzati rispetto agli investimenti della Premiere League inglese che ha visto spese per 1,28 miliardi di euro e un saldo tra spese e vendite di meno 680,82 milioni di euro

Vediamo però come arrivano rinnovate le principali squadre del campionato all’inizio del campionato.

LaPresse

Milan

Il Milan, campione della scorsa edizione, arriva all’inizio della nuova stagione con una rosa tra le più giovani del campionato e con qualche nuovo colpo mportante. Non sono mancati però degli addii dolorosi. Sono partiti infatti Kessie, pilastro del centrocampo rossonero, accasatosi al Barcellona a parametro zero e anche l’ex capitano Romagnoli anche lui andato via a parametro zero in direzione Formello, casa Lazio.

Si sono aggiunti alla rosa il trequartista De Katelaere dal Bruges per 30 milioni, edanche il giovane centrocampista Adli, acquistato lo scorso anno dal Bordeaux e lasciato un altro anno lì per crescere. Sono poi stati riscattati il terzino Florenzi dalla Roma e l’attaccante esterno Messias dal Crotone, che sta stupendo in questo precampionato. Buono poi l’acquisto a parametro zero di Origi, ex Liverpool, che rappresenterà una buona alternativa in attacco. Mercato che sembra chiuso a meno di particolari occasioni "di prospettiva” e forse di un nuovo centrale di difesa.

Inter

Grandi cessioni e grandi acquisti in casa nerazzurra. La grande favorita dello scorso campionato, poi finito ai cugini rossoneri, si riconferma come una delle squadre candidate per il titolo. Il colpo più importante del mercato nerazzurro è sicuramente il ritorno della prima punta Lukaku dal Chelsea, venduto dalla stessa Inter nel mercato 2021 per la cifra record di 100 milioni e ora riacquistato in prestito per 8 milioni.

Si ricompone così la magica coppia d’attacco Lalula (Lautaro Martinez-Lukaku) che tra assist e gol ha fatto la fortuna dell’Inter di Conte portandoli alla vittoria del campionato nel 2021. Ottimi rinforzi poi l’acquisto di Mikhitarian dalla Roma e del terzino Asllani dall’Empoli. Tante però anche le partenze importanti, in primis l’ala sinistra Peresic volata a Londra, casa Totthenam di Antonio Conte, fine del contratto poi per Vidal, Vecino, Kolarov e Alexis Sanchez.

Anche qualche rimpianto nel mercato nerazzurro con i mancati arrivi di Dybala e Bremer. Il mercato sembra essere finito qui a meno di un uscita in difesa, si parla di Skriniar al Psg, in quel caso andrebbe sostituito.

Napoli

Porte girevoli anche a Napoli dove sono stati molti i nuovi acquisti ma anche gli addii. Sono andati via infatti alcuni simboli del Napoli degli ultimi anni, dal capitano Insigne volato a Toronto, all’idolo dei tifosi “Ciro” Merteens a fine contratto, fino al difensore centrale Koulibaly accasatosi al Chelsea, per quaranta milioni, e ora al centro di una forte polemica con il presidente del Napoli De Laurentis.

Spalletti dovrà rimotivare la rosa aiutato anche da una serie di nuovi acquisti giovani e di prospettiva come l’esterno d’attacco, che sta facendo molto bene nel precampionato, Kvara, il terzino Olivera e il difensore giapponese Kim. Riscattato poi l’ottimo centrocampista centrale Anguissa dal Fulham. Il mercato comunque non sembra essere finito qui.

LaPresse

Juventus

Grandi acquisti in casa bianconera. L’arrivo dell’ala Di Maria, ex Real Madrid e Paris Saint Germain, del difensore Bremer, sorpresa della scorsa stagione con il Toro e il ritorno di Pogba fanno ben sperare i tifosi, per quella che negli obiettivi di Allegri e della società deve essere la stagione del ritorno alla vittoria del campionato.

La squadra si è sicuramente rinforzata in alcuni ruoli chiave, rimangono però delle incognite e sembra che gli acquisti non siano finiti qui. Bisognerà trovare un altro centrocampista per sostituire Pogba, che sta avendo problemi al ginocchio che lo potrebbero tenere fuori dal campo per dei mesi. Sono poi molti i giocatori andati via. Hanno lasciato l’ex capitano Chiellini, De Light accasatosi al Bayern Monaco, Dybala volato a Roma a parametro zero da Mourinho e altri. Si aspettano comunque nuovi colpi.

Lazio

Mercato che non ha riempito le prime pagine dei giornali sportivi quello della Lazio ma che comunque sembra aver ringiovanito e rinforzato la rosa (l’anno scorso la più vecchia del campionato). Diversi i possibili nuovi titolari acquistati come il centrocampista Marcos Antonio dallo Shaktar, Romagnoli in difesa dal Milan, sempre in difesa Casale dal Verona e Maximiano per la porta.

Ottime comunque le riconferme di Immobile in attacco e Milinkovic Savic a centrocampo. In dubbio però la permanenza di Luis Alberto, il centrocampista spagnolo, numero dieci, infatti sembra voler finire la carriera in Spagna a Siviglia e il futuro si deciderà nelle prossime settimane. Mercato comunque che rimane aperto in casa Lazio e ci si aspettano nuove entrate fino al primo settembre.

LaPresse

Roma

Grandi acquisti in casa giallorossa con i tifosi che già sognano in grande. L’acquisto principale è sicuramente quello dell’argentino fantasista Paulo Dybala, ex numero dieci della Juventus, cercato a lungo dall’Inter ma accasatosi a parametro zero alla corte di Mourinho.

I colpi però non si fermano qui. È di queste ore la notizia dell’arrivo del centrocampista olandese Wijnaldum, ex Liverpool e Paris Saint Germain. Nelle scorse settimane era poi arrivato il centrocampista Matic, svincolato dal Manchester United, e vecchia conoscenza dell’allenatore portoghese.

Ora la dirigenza si concentrerà sulle cessioni per cercare di far quadrare i bilanci, molto probabile però che se ci fossero delle partenze in attacco, si parla di Shomurodov al Bologna e dello spagnolo Perez al Celta Vigo, possa arrivare il “gallo” Belotti, ex nazionale italiano, a rinforzare il reparto di attaccanti.

Le altre

Il mercato delle altre squadre italiane fuori dalla zona Champions ed Europa League non ha regalato particolari sorprese con alcune eccezioni. L’Atalanta, grande sorpresa delle scorse stagioni, ha riconfermato gran parte della rosa, con poche entrate e quasi nessuna uscita.

Qualche colpo invece in casa Fiorentina con l’arrivo di Mandragora a centrocampo dal Torino, Gollini per la porta dall’Atalanta, il terzino Dodò dallo Shakhtar Donetsk e della possibile stella Jovic dal Real Madrid, in attacco. Importante invece la cessione del giovane gioiello offensivo del Sassuolo Gianluca Scamacca volato al West Ham per quaranta milioni.

Grandi acquisti invece quelli della neopromossa Monza, con il ritorno in Serie A della coppia Galliani-Berlusconi e un bilancio che fa già segnare un meno 21 milioni a causa dei tanti arrivi. Si sono accasati a Monza tra i tanti l’attaccante Caprari dal Verona, che l’anno scorso ha giocato una delle sue migliori stagioni, il centrocampista Pessina, nazionale italiano, dall’Atalanta, il centrocampista Sensi, svincolato dall’Inter, il difensore Ranocchia sempre dall’Inter e anche il portiere Cragno dal Cagliari. I colpi non finiscono qui in un mercato che comunque non sembra ancora chiuso. L’obiettivo non sembra infatti la semplice salvezza ma qualcosa in più.

Gli acquisti più importanti all’estero

Grandi acquisti anche all’estero con un giro di prime punte che non si vedeva da qualche anno. Il primo a spostarsi è stato Haaland arrivato al Manchester City dal Borussia Dormund, che ha lasciato andare Gabriel Jesus in direzione Arsenal.

Il Liverpool ha visto andar via Manè in direzione Bayern di Monaco, prontamente rimpiazzato con il giovane numero nove uruguaiano Darwin Munez, già idolo dei tifosi dopo il gol vittoria nella finale per il Community Shield di pochi giorni fa contro il City. Lewandowski poi ha abbandonato il Bayern per arrivare al Barcellona.

