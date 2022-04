Nuova giornata di guerra in Ucraina. Domani segue le notizie con una diretta costantemente aggiornata. Clicca qui per aggiornare la pagina e vedere gli ultimi aggiornamenti.

In breve

L’ufficio del presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che oggi sarà tentata un’evacuazione dei civili che si trovano ancora nell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha chiesto ai membri dell’alleanza di prepararsi per uno scontro di lunga durata che potrebbe durare «mesi od anni».

Nel suo ultimo discorso notturno, il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di aver lanciato diversi missili contro il centro di Kiev mentre il segretario dell’Onu Antonio Guterres si trovava in città.

Mentre le truppe russe continuano ad avanzare lentamente nel Donbass, gli ucraini dicono che forse oggi si riuscirà ad organizzare un’evacuazione di civili da Mariupol.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso 33 miliardi di aiuti per sostenere l’Ucraina, una cifrà più che doppia rispetto a quanto stanziato fino a questo momento.

***

12.30 – L’evacuazione da Mariupol

L’ufficio del presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che oggi sarà tentata un’evacuazione dei civili che si trovano ancora nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, l’ultimo edificio ancora presidiato dai difensori ucraini. Secondo le stime, nell’impianto si trovano almeno duemila persone tra civili e militari, seicento dei quali sarebbero feriti. Lo stabilimento viene bombardato quotidianamente dagli aerei russi.

Il presidente Putin ha ordinato di mantenere Azovstal sotto assedio, ma di non predere d’assalto l’edificio, per evitare ulteriori perdite tra le truppe russe. Questa settimana, il segretario dell’Onu Antonio Guterres è stato a Mosca e Kiev per cercare di organizzare un corridoio umanitario in città. Numerosi tentativi di evacuazione da Mariupol sono falliti nel corso degli ultimi due mesi.

11.25 – La persona morta nel bombardamento di Kiev avvenuto ieri, mentre il segretario dell’Onu Antonio Guterres si trovava in città, è la giornalista di Radio Svoboda Vera Girich. Il missile russo avrebbe colpito l’edificio dove abitava. Il suo copro è stato trovato tra le rovine dell’appartamento la mattina di venerdì.

10.20 – Gli Usa stanziano 33 miliardi di dollari per l’Ucraina

Ieri, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo finanziamento di aiuti per l’Ucraina. Compresa la decina di miliardi già approvata dall’inizio dell’invasione, il pacchetto complessivamente raggiunge la cifra record di 33 miliardi di dollari. Più della metà saranno aiuti militari, una cifra colossale se si considera che il budget militare dell’Ucraina nel 2021 era pari a 11 miliardi di dollari. Leggi tutti i dettagli nell’articolo di Mattia Ferraresi.

9.35 – Dall’Italia ancora niente armi pesanti, per ora

Ieri il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è stato sentito dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) sull’ultimo decreto per l’invio di armi in Ucraina, pubblicato nella Gazzetta ufficiale ma secretato per ragioni di sicurezza. Nel corso dell’audizione, Guerini ha detto che sostanzialmente l’attuale decreto prevede la spedizione delle stesse armi e munizioni che erano state inviate a marzo. Si tratta soprattutto di armi leggere e missili portatili.

Guerini ha anche specificato che è già allo studio un terzo decreto per consegnare all’Ucraina anche le cosiddette “armi pesanti”: in particolare cannoni simili a quelli che stanno inviando in questi giorni Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi. Questo terzo decreto potrebbe essere già approvato la prossima settimana.

Nella maggioranza, Lega e Movimento 5 stelle sono i due partiti principali che hanno espresso riserve sull’invio di armi. «Più armiamo una parte, più la pace si allontana», ha detto ieri il leader della Lega Matteo Salvini.

9.00 – Il bombardamento su Kiev

Almeno una persona sarebbe morta e altre dieci sono rimaste ferite ieri a Kiev in quello che gli ucraini sostengono essere stato un «barbaro» attacco contro il centro della città. Al momento dell’attacco, il segretario dell’Onu Antonio Guterres si trovava a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. «La Russia vuole umiliare l’Onu», ha detto Zelensky. Uno dei missili avrebbe colpito un palazzo residenziale. Tra le altre cose, Guterres ha anche cercato di negoziare un’evacuazione di civili dalla città assediata di Mariupol. Secondo gli ucraini, l’evacuazione potrebbe procedere già in giornata.

