È il secondo giorno di guerra in Ucraina, dove è in corso un'invasione su larga scala da parte della Russia, ordinata dal presidente Vladimir Putin.

Le cose da sapere

Sono 137 i militari e i civili uccisi nel primo giorno di combattimento secondo il governo ucraino che dice di aver ucciso 800 soldati russi.

Nella notte Kiev è stata nuovamente bombardata con missili a lunga gittata. Un aereo o un drone abbattuto è precipitato su un condominio.

Le forze armate russe partite dal confine con la Bielorussia sono arrivate a 10 chilometri da Kiev. Gli ucraini fanno saltare ponti per rallentarli.

Putin ha detto oggi di essere pronto a trattative di alto livello sull’Ucraina.

12.56 – Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe detto di essere pronto a trattare con l’Ucraina nel corso di una telefonata con il leader cinese Xi Jinping, riporta China Central Tv.

12.41 – Il presidente ucraino Zelensky ha commentato in modo estremamente duro il discorso di Mario Draghi alla Camera. Già ieri il governo ucraino aveva criticato i governi europei, tra cui proprio quello italiano, che hanno insistito per non adottare sanzioni troppo pesanti contro la Russia.u

12.25 – La finale di Champions League è stata spostata da San Pietroburgo, in Russia, allo Stade de France di Parigi. «San Pietroburgo avrebbe potuto offrire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento di questo evento calcistico», ha commentato Dmitry Peskov, portavoce di Putin.

12.18 – Francesca De Benedetti scrive:

Scontro a destra. Il presidente del partito popolare europeo, che è tornato da questa estate a guidare l'opposizione in Polonia, paese tra i più duri verso Mosca, ha twittato sottolineando le responsabilità che a suo avviso portano i governi tedesco, italiano e ungherese, nel bloccare sanzioni più dure verso la Russia. Reagisce Matteo Salvini, leader della Lega, definendo l'attacco «ingiusto e controproducente».

11.50 – Sempre dalla nostra Francesca De Benedetti, che sta segue gli sviluppi internazionali della crisi ucraina, scrive:

L’Europa delle sanzioni. Le contromisure economiche sono lo strumento di pressione diplomatica scelto dall’Unione europea per sanzionare Putin e l’aggressione dell’Ucraina in corso. Finora questa strada non è servita: né nel 2014, né con la prima tranche di sanzioni, che è entrata in vigore il 23 febbraio. Le prime misure colpivano i membri della Duma che hanno votato per l’autonomia del Donbass e, debolmente, l’economia. Ieri sera i capi di stato e di governo, riuniti nel Consiglio europeo straordinario, hanno dovuto trovare una direzione politica comune: Germania, Italia e Francia sono tra i paesi che si sono opposti a un’azione su Swift, il sistema di pagamento internazionale, temendo un effetto boomerang sulle proprie economie. “Deve essere l’economia russa, a pagare per le scelte di Putin, non quella europea o mondiale”, ha confermato oggi il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. Per ora la seconda tranche di sanzioni, coordinata con quelle degli alleati, colpisce ad esempio alcune banche, l’accesso ai mercati finanziari, i divieti di esportazione di alta tecnologia nel settore della raffinazione del petrolio, in quello aeronautico e in beni per usi bellici. Oggi gli ambasciatori Ue (il “Coreper”) e i ministri degli Esteri, riuniti in un Consiglio Ue straordinario, finalizzano il pacchetto concertato ieri dai leader.

11.25 – Sta parlando il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha ripetuto che l’obiettivo delle forze russe è «de-nazificare e de-militarizzare l’Ucraina», oltre a rimuovere l’attuale governo, considerato non legittimo, e permettere agli ucraini di «scegliere il loro futuro».

11.00 – Diverse notizie di uomini armati in abiti civili nel centro di Kiev. L’attacco in corso non sarebbe compiuto dal grosso delle forze, ma da gruppi di infiltrati e forze speciali.

10.45 – Ci sono diverse notizie di combattimenti nel centro di Kiev, nei pressi del quartiere governativo.

10.15 – Alle 10.30 il presidente del Consiglio Mario Draghi riferirà alla Camera sulla crisi ucraina.

10.05 – La nostra Francesca De Benedetti, che sta seguendo gli sviluppi internazionali della crisi ucraina, scrive:

Macron al telefono. Ieri il presidente Usa Joe Biden, interrogato sulla disponibilità a parlare con Vladimir Putin, è stato categorico: con il Cremlino, vista l’aggressione, non si parla. Non deve averla pensata così il presidente francese Emmanuel Macron, che ha telefonato a Putin nella notte. La versione ufficiale è che la chiamata sarebbe partita dopo una consultazione con il presidente ucraino, al fine di chiedere la cessazione immediata delle ostilità. Ma anche stavolta Putin non è stato a sentire. Non è la prima volta che l’Eliseo viene beffato dal Cremlino: nella notte in cui Macron provava a concertare un incontro Biden-Putin, il presidente russo stava già pensando a “registrare” il video del consiglio di sicurezza in cui discutere il riconoscimento di Donetsk e Lugansk.

9.45 – Mentre le truppe russe proseguono ad avanzare in Ucraina, migliaia di persone hanno manifestato contro la guerra in oltre 40 città russa. In centinaia sono stati arrestati e le forze anti sommossa russa hanno disperso rapidamente molte manifestazioni.

9.25 – Il ministero della Difesa ucraino ha annunciato che soldati russi sono entrati nel sobborgo settentrionale di Kiev Obolon, a circa dieci chilometri dal centro. Il ministero, riportano i media ucraini, ha chiesto agli abitanti di restare a casa e di prepare “cocktail molotov”, cioè bombe incendiarie artiginali.

9.00 – Le forze di terra russe si sono avvicinate a circa trenta chilometri da Kiev. Le truppe partite dal confine con la Bielorussia, le stesse che hanno occupato l’area della centrale di Chernobyl, sono arrivate nei pressi dei sobborghi della città. Secondo il ministero della Difesa ucraina, hanno occupato Vorzel, una cittadina vicino all’aeroporto Antonov, dove ieri i soldati ucraini hanno respinto un’incursione di truppe aviotrasportate russe.

Da questa posizione, i russi potrebbero cercare di colpire direttamente Kiev, ma i combattimenti in città rischiano di essere costosi e cruenti, soprattutto per i civili. Una seconda avanzata russa si sta avvicinando alla capitale da oriente, ma è ancora relativamente distante. L’obiettivo potrebbe quindi essere quello di circondare la capitale.

8.10 – Per molti abitanti della capitale Kiev è stata una notte trascorsa nelle stazioni della metro, trasformate in improvvisati rifugi anti missile. Gli attacchi sono ricominciati all’incirca alle 3 di mattina ora locale, le 2 in Italia. Numerose esplosioni si sono susseguite per tutta la notte. Le sirene d’allarme suonavano ancora questa mattina alle 7, quando è finito il coprifuoco notturno.

Secondo i media ucraini, un aereo o un drone abbattuto sopra la città sarebbe precipitato colpendo un condominio. Le immagine trasmesse dalle tv locali hanno mostrato un palazzo in fiamme e vigili del fuoco intervenire sul posto. Secondo diversi esperti, il velivolo abbattuto potrebbe essere un caccia ucraino, colpito dall’antiaerea russa che si trova ormai poco fuori dalla capitale.

8.00 – Benvenuti al liveblog di Domani. Anche oggi seguiremo tutte le ultime notizie dal conflitto ucraino.

