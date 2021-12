In molte regioni si supera la soglia critica del 10 per cento. A Trento, il tasso sale al 20 per cento, diminuisce invece a Bolzano dove resta comunque al 19 per cento

Le notizie di oggi 13 dicembre: l’aumento del tasso di occupazione nelle terapie intenive, il messaggio del presidente della Repubblica sulla coesione e l’innovazione, la minaccia di Lukashenko all’ Europa sul passaggio del gas, il bilancio delle vittime di Ravanusa.

Aumenta la presenza di pazienti Covid nelle terapie intensive. Il monitoraggio quotidiano dell’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che confronta i dati di ogni giorno con quelli del giorno precedente, ha rilevato, oggi, un aumento percentuale della presenza di malati Covid nelle terapie intensive per otto regioni italiane. Si tratta di Liguria e Lazio, entrambe al 12 per cento (dove si è registrato un +1 per cento rispetto al giorno prima), Marche, al 14 per cento (+1), Umbria e Piemonte dove il tasso è all’8 per cento (+1), Sicilia e Campania entrambe al 6 per cento. Il dato peggiore è però quello della provincia autonoma di Trento dove le terapie intensive sono occupate da pazienti Covid per il 20 per cento, con un aumento di +2 punti percentuali rispetto alla giornata precedente.

Diminuiscono invece i valori per la provincia autonoma di Bolzano, dove il tasso resta comunque alto, al 19 per cento, ma in decrescita rispetto al 21 per cento dell’altro giorno. Tassi leggermente inferiori rispetto all’ultima rilevazione anche in Calabria, 11 per cento (-1), e in Toscana, con 8 per cento (-1).

Stabili invece i valori per le restanti regioni, anche se per tre di loro si registra una percentuale uguale o superiore alla soglia critica del 10 per cento. Si tratta di Friuli Venezia-Giulia, al 15 per cento, del Veneto, 13 per cento, ed Emilia Romagna, 10 per cento.

La soglia critica del 10 per cento di occupazione delle terapie intensive deve essere associata a una contemporanea soglia del 15 per cento del tasso di occupazione dell’area medica, per decretare il passaggio di una regione dalla zona bianca alla zona gialla, secondo qunto stabilito dal decreto legge del 22 luglio scorso.

Mattarella indica la coesione come metodo di lavoro

Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (Uncem), Marco Bussone, un messaggio per salutare l’inizio dei lavori dell’ Assemblea nazionale dell’Uncem. Il presidente ha esortato alla «coesione» come «metodo di lavoro e di partecipazione al bene comune» e ricordato che «nelle strategie e nelle missioni del Pnrr i piccoli Comuni, le aree rurali, i territori montani potranno e dovranno contribuire con idee ed esperienze, concorrere al raggiungimento degli obiettivi».

Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’innovazione a vari livelli: «la sfida è di riorganizzare i nostri modelli di vita, di sostenere una innovazione finalmente attenta agli equilibri ecologici, di ridurre le diseguaglianze economiche e quelle territoriali che così pesantemente comprimono opportunità e diritti».

Il presidente ha indicato l’Assemblea nazionale Uncem come «un’occasione preziosa di confronto per far crescere la consapevolezza di questo passaggio storico e per allargare la base della partecipazione».

I lavori dell’Assemblea Uncem si svolgeranno in videoconferenza a partire da oggi fino al 17 dicembre. A pochi giorni dalla la Giornata internazionale della montagna, celebrata lo scorso 9 dicembre al Quirinale.

Russia, bomba in una scuola annessa al convento, 12 feriti

Sarebbe statao un ex studente il responsabile dell’esplosione avvenuta in una scuola annessa al convento ortodosso di Vladychny a Serpukhov, un centinaio di chilometri da Mosca.

Si tratterebbe di una bomba fatta in casa, l’attentatore sospettato è attualmente in terapia intensiva.

Bielorussia, Lukashenko minaccia l’interruzione del passaggio del gas

Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, intervistato da una tv turca, ha detto che la Bielorussia è pronta a interrompere il transito del gas verso l'Europa, se le nuove sanzioni occidentali metteranno il Paese in uno stato di emergenza. «Se le sanzioni che impongono o introdurranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non avremo altra via d'uscita, useremo questa misura dura», così Lukashenko alla turca Trt.

Ravanusa, sono sette le vittime del crollo

In Sicilia proseguono le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata sabato scorso a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Le vittime accertate sono sette, si cercano due dispersi, mentre sono un centinaio le persone evacuate. Tra le vittime ritrovate oggi, anche la donna incinta al nono mese, a confermarlo il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo.

L’area dell’esplosione è stata sottoposta a sequestro. La procura di Agrigento ha aperto un indagine per disastro e omicidio colposi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco D’Angelo per esprimergli la sua vicinanza. «C'è stato un lavoro sinergico da parte di tutte le istituzioni – ha detto il sindaco, ma – aver ricevuto la chiamata e la grande vicinanza di Mattarella e dell'Italia intera è di auto» per il «periodo difficile» che affronterà la città.

La tragedia è avvenuta sabato sera, l’ipotesi è quella di una perdita di gas nella rete di metano che avrebbe causato un'esplosione e poi il crollo di tre case e il danneggiamento di altri edifici.





