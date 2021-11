L’Azienda sanitaria delle Marche ha stabilito che un uomo immobilizzato a letto da dieci anni possiede i requisiti per l’accesso al suicidio assistito: sarebbe il primo caso in Italia. Marco Cappato: «Il suo calvario è quasi finito»

Le notizie di oggi, 23 novembre: il primo caso di suicidio assistito in Italia e lo schianto di un bus che in Bulgaria ha causato 45 morti.

Suicidio assistito, primo via libera in Italia

Il comitato etico dell’Asl delle Marche ha attestato che un uomo tetraplegico immobilizzato a letto da dieci anni possiede i requisiti per l’accesso legale al suicidio assistito. Il via libera è arrivato dopo due diffide legali all’Asur e l’aiuto offerto dall’associazione Luca Coscioni. L’uomo è il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito, dopo la sentenza Cappato-dj Fabo emessa dalla Corte costituzionale.

Ad agosto 2020 l’uomo aveva avuto il via libera dalla Svizzera per andare a morire lì, dove il suicidio assistito è consentito. Ma poi ha scelto di seguire la via indicata dalla sentenza della Corte, cioè far verificare alla sua Asl l’esistenza di quattro requisiti necessari per accedere all’eutanasia. «Un calvario dovuto allo scaricabarile istituzionale», ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni.

Bulgaria, 45 morti nello schianto di un bus

Almeno 45 persone sono morte lunedì notte in Bulgaria nello schianto di un autobus con targa della Macedonia del Nord. «L’incidente è avvenuto sull’autostrada a 40 km a sud di Sofia», ha detto il capo del servizio di emergenza disastri, aggiungendo che sette passeggeri sono stati messi in salvo. Anche 12 bambini erano nel veicolo, che proveniva da Istanbul e si dirigeva a Skopje. Al momento non è stato possibile determinare la causa dell’incidente.

