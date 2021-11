L’ex responsabile della comunicazione della Lega non andrà a processo per i fatti del 14 agosto a Belfiore, nel Veronese: sia Morisi che i due escort rumeni avrebbero portato dello stupefacente, «condiviso con cessioni reciproche». Non era sua la droga dello stupro

Le notizie di oggi, 30 novembre: la richiesta di archiviazione per il creatore della «Bestia», le nuove disposizioni sulla didattica a distanza e gli arresti contro la nuova Banda del Brenta.

Luca Morisi verso l’archiviazione

Luca Morisi, l’ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini, non sarà processato. Nelle prossime ore la procura di Verona chiederà l’archiviazione dell’inchiesta sulla notte del 14 agosto scorso a Belfiore, in provincia di Verona. La notizia è stata data dal Corriere della Sera, secondo cui la richiesta di archiviazione è «per particolare tenuità del fatto».

Nel corso degli interrogatori Morisi ha ammesso di aver acquistato la cocaina per la serata, ma ha negato di aver procurato il Ghb, la cosiddetta droga dello stupro. La tesi è stata confermata dalle chat di quella notte con due escort rumeni: in sostanza ognuno aveva il proprio stupefacente condiviso poi con cessioni reciproche. La parola ora passa al gip.

Con un contagiato le classi tornano in Dad

Con la crescita dei contagi, le classi torneranno in didattica a distanza anche con un solo contagiato. La decisione è stata presa lunedì, con una circolare firmata dal capo dipartimento del ministero della Salute. Martedì è stata inviata alle scuole per comunicare che sulla quarantena light per gli studenti, quella che viene decretata al comparire del terzo contagio in una classe, il governo ha deciso di fare marcia indietro: le misure approvate lo scorso 8 novembre non hanno resistito all’arrivo della variante Omicron e all’aumento dei casi.

Veneto, 39 arresti contro la Mala del Brenta

In un blitz effettuato lunedì notte a Venezia e in altre città venete, i carabinieri del Ros hanno arrestato 39 persone, ex componenti della Banda del Brenta, che «con metodi mafiosi cercavano di ricostruire l’ex gruppo criminale». L’operazione, coordinata dalla procura antimafia di Venezia, vede coinvolte un’ottantina di persone, accusate di traffico di droga, rapina ed estorsioni.

Gli episodi criminali accertati dalle indagini riguardano gli ultimi dieci anni. Il tentativo di riorganizzare quella che era stata la Mala capeggiata da Felice Maniero sarebbe stato favorito dalle scarcerazioni negli ultimi anni di alcuni ex esponenti del gruppo malavitoso che dagli anni Settanta in poi ha insanguinato il Veneto.

© Riproduzione riservata