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Il problema è annoso, la soluzione complessa e comunque ancora non trovata: l’utilizzo dei social da parte dei magistrati ha alimentato polemiche e anche lo scontro tra politica e giustizia, e l’interrogativo è come il rispetto del ruolo si coniughi con la libertà d’espressione.

Anche per questo è risuonato forte il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio e ha detto che «il faro è sempre la Costituzione. E' la Carta fondamentale che affida alla magistratura la tutela dei diritti e la concreta realizzazione dell'uguaglianza e ne riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza».

Tuttavia, se l'indipendenza della magistratura costituisce la premessa dell'imparzialità delle sue decisioni, essa è anche «un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità dell’ordine giudiziario». Il richiamo è al «serio rispetto della deontologia professionale» e alla «sobrietà nelle condotte individuali». Il riferimento è alla questione dell’utilizzo dei social network: l’ultimo caso in ordine di tempo è stato quello del pm di Roma Alessandro Di Cicco, che in un post di facebook (lui sostiene che l’account è stato hackerato e ha sporto denuncia contro ignoti) ha definito Giorgia Meloni «nana borgatara».

Mattarella ha detto che è «urgente» riflettere su questa materia «non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria».

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Che la questione esista è ben chiaro anche al Consiglio superiore della magistratura, dove da tempo si riflette sul punto.

Non a caso il laico di centrodestra Enrico Aimi ha raccolto l’appello del Colle, dicendo che «Non si tratta di introdurre divieti generalizzati, né di mettere in discussione la libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita a ogni cittadino - magistrati compresi - quanto piuttosto individuare un equilibrio necessario tra libertà individuali e responsabilità connesse all'esercizio di una funzione di particolare rilievo costituzionale».

Pera questo servirebbe una riflessione del Csm, «finalizzata a elaborare indicazioni deontologiche precise, condivise e conoscibili preventivamente. Occorre intervenire sul riserbo rispetto ai procedimenti, sulla continenza del linguaggio, sulla prudenza nelle discussioni politiche e sull'utilizzo della propria qualifica professionale negli spazi digitali».

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