false false

Negli ultimi anni si è spesso parlato di semplificazione amministrativa e digitalizzazione. Ma l’incentivo pensato per aiutare le famiglie più fragili mostra anche quanto sia ancora ampio il divario tra l'annuncio di una misura e la sua effettiva attuazione

Sulla carta è una misura difficile da contestare. Aiutare le famiglie economicamente più fragili a sostenere il costo della tassa sui rifiuti significa intervenire su una spesa essenziale, che riguarda tutti e che negli ultimi anni è aumentata in molte città italiane. Il Bonus sociale rifiuti nasce con questa finalità: alleggerire il peso della Tari per i nuclei con Isee basso attraverso una riduzione pari al 25 per cento dell'importo dovuto. Il problema, però, non è l'obiettivo. Il problema è come si arriva all'obiettivo.

Entro il 30 giugno i Comuni dovrebbero essere in grado di riconoscere automaticamente il beneficio agli aventi diritto. Una scadenza che, osservata da Roma, può apparire ragionevole. Vista dagli uffici tributi di centinaia di amministrazioni locali, rischia invece di trasformarsi nell'ennesimo esempio di una cattiva abitudine italiana: immaginare che una norma entri in vigore semplicemente perché è stata scritta, senza interrogarsi abbastanza su cosa significhi applicarla concretamente.

Per il cittadino la promessa è semplice. Se possiede i requisiti previsti, dovrebbe ricevere uno sconto senza dover presentare domande aggiuntive. Dietro questa apparente semplicità, però, si nasconde una macchina amministrativa molto più complessa. Non basta sapere chi ha un Isee compatibile con il bonus. Occorre verificare che l'utenza Tari sia intestata a un componente del nucleo familiare, controllare eventuali cambi di residenza, volture, cessazioni di utenza, decessi, trasferimenti tra Comuni, situazioni di morosità e casi di nuclei che risultano collegati a più utenze domestiche. Bisogna inoltre calcolare correttamente lo sconto, escludendo voci che per legge non possono essere agevolate.

Sembra un dettaglio tecnico. Non lo è. Un errore può significare riconoscere il bonus a chi non ne ha diritto oppure negarlo a una famiglia che invece dovrebbe riceverlo. Può significare emettere bollette sbagliate, dover correggere gli importi successivamente, affrontare ricorsi, richieste di chiarimento e procedure di rimborso. In altre parole, generare costi amministrativi che finiscono per gravare sull'intera collettività. La questione assume contorni ancora più delicati perché il bonus viene finanziato attraverso un meccanismo perequativo che coinvolge tutti gli utenti. In sostanza, i contribuenti partecipano alla copertura economica della misura. È qui che emerge il rischio politico più evidente. Se il Comune non riesce a riconoscere correttamente il beneficio, il cittadino potrebbe trovarsi di fronte a una situazione difficilmente comprensibile: contribuire al finanziamento del sistema senza vedere il vantaggio arrivare alle famiglie che ne avrebbero bisogno.

Non si tratta soltanto di un problema contabile. È una questione di fiducia nelle istituzioni. Negli ultimi anni si è spesso parlato di semplificazione amministrativa e digitalizzazione. Tuttavia, il Bonus rifiuti mostra quanto sia ancora ampio il divario tra l'annuncio di una misura e la sua effettiva attuazione. Molti enti locali stanno aspettando aggiornamenti dei software gestionali, chiarimenti interpretativi o strumenti operativi che consentano di automatizzare i controlli. Nel frattempo il calendario continua a scorrere. Quando queste condizioni si verificano, la soluzione diventa quasi inevitabile: ciò che non riesce a fare il sistema informatico viene trasferito sulle persone. Significa pratiche manuali, verifiche caso per caso, istruttorie aggiuntive, rettifiche successive. Significa sportelli più affollati e uffici già sotto pressione chiamati a gestire un numero crescente di eccezioni. Il paradosso è che una misura nata per semplificare e aiutare rischia di produrre l'effetto opposto. Esiste poi un ulteriore elemento che merita attenzione.

Per rispettare la scadenza imposta dall'Autorità, alcuni Comuni potrebbero essere costretti a ricorrere a modalità di erogazione alternative rispetto allo sconto diretto in bolletta, come bonifici o assegni. Una soluzione formalmente corretta ma che apre interrogativi non secondari.

Il beneficio rischia infatti di perdere il collegamento diretto con il pagamento della Tari e di trasformarsi, agli occhi dei cittadini, in un trasferimento separato, con costi amministrativi aggiuntivi e nuove procedure da gestire. La vicenda del Bonus rifiuti racconta qualcosa che va oltre il singolo provvedimento. Racconta la distanza che ancora esiste tra chi definisce le regole e chi deve applicarle.

In un sistema amministrativo complesso come quello italiano, fissare una scadenza è la parte più facile. Molto più difficile è verificare se gli uffici dispongano davvero del tempo, delle risorse e degli strumenti necessari per rispettarla. Le politiche pubbliche non falliscono soltanto quando mancano i fondi. Falliscono anche quando ignorano la realtà della loro attuazione. E il rischio, in questo caso, è che a pagare il prezzo dell'ennesima misura progettata dall'alto siano proprio i cittadini che avrebbe dovuto aiutare.

© Riproduzione riservata