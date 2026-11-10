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Per dodici anni – dal 2013 al 2024 – il ministero dell’Istruzione e del merito ha pubblicato all’inizio di ogni anno scolastico un rapporto statistico con i principali dati della scuola. Una prassi che si è interrotta senza spiegazioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026.

Già a febbraio 2026 la deputata Pd Irene Manzi interrogava il ministro sul perché il focus Principali dati della scuola non fosse stato pubblicato, richiamandolo al rispetto dei doveri di trasparenza e del diritto all’essere informati.

L’interrogazione parlamentare è caduta nel vuoto e il ministero ha omesso di pubblicare il report anche l’anno scolastico successivo, cioè quello in corso.

La mancata trasparenza è indice di una gestione padronale del potere ed è tratto distintivo dei regimi illiberali. Il controllo dei dati è funzionale alla propaganda: senza dati diventa più difficile confutare le bugie di chi governa. E in un paese smemorato e disattento, l’omissione – che secondo Tuttoscuola rappresenta anche una violazione di legge – passa ancora più facilmente inosservata.

Non è un caso se a oltre un mese di distanza dall’approvazione del “decreto scuola” – che introduce il tetto del 30% alla presenza in classe di studenti senza cittadinanza italiana e non nati in Italia, che non abbiano alle spalle 2-3 anni di scuola – non si sappia ancora quante classi siano interessate dal provvedimento e come sono distribuite.

Tralasciando il senso dell’ennesimo decreto contro una minoranza “straniera” che l’Ue attenziona perché potenzialmente discriminatorio, c’è un enorme problema di metodo. Che paese è quello che vara un decreto legge, quindi una norma necessaria e urgente, senza spiegare la sua applicazione in termini numerici?

Due possibilità: o questi dati non si conoscono e siamo di fronte all’ennesimo provvedimento bandierina, congegnato più per la sua portata simbolica che per incidere sulla realtà. Oppure si conoscono e non si pubblicano, perché quei numeri consentirebbero di misurare la distanza tra parole e realtà.

È perciò importante e va condiviso con forza l’appello lanciato da Ricreazione – festival della scuola pubblica, democratica e coraggiosa che si è tenuto dal 29 ottobre al primo novembre a Perugia. Gli organizzatori ricordano che questi dati consentivano almeno di sapere quanti studenti frequentano le classi, quante sono le scuole e le istituzioni scolastiche, quanti gli alunni senza cittadinanza italiana, quanti quelli con disabilità e come vengono distribuite le risorse sul sostegno.

Non una base dati particolarmente approfondita ed esaustiva, ma almeno un punto di riferimento per valutare l’efficacia nel tempo delle politiche scolastiche.

Ricreazione festival chiede al ministero di pubblicare «senza ulteriori ritardi i rapporti Principali dati della scuola di quest’anno e dell’anno scorso».

Un appello che facciamo nostro. Altrimenti bisognerebbe spiegare perché no: il silenzio è inaccettabile.

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