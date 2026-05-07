C’è chi scrolla il telefono, chi sbadiglia, chi parla ad alta voce, chi va in bagno, chi lascia la poltrona vuota. Non è lo scenario di una fila alle poste, né la sala d’attesa di un dentista, ma la platea dei David di Donatello.

Cultura

Ai David di Donatello ha trionfato “Le città di pianura”, il road movie veneto di Sossai

Redazione

Quello tra la televisione e il cinema è un rapporto strano. Non tanto per quanto riguarda la messa in onda di film – che di solito va piuttosto bene, nonostante le pubblicità colpevoli di «interrompere le emozioni», per citare l’antico j’accuse felliniano – quanto più la sua declinazione metarappresentativa, il cinema che va in tv per parlare di cinema.

E così, come ogni anno, dalla premiazione su Rai 1 ci aspettiamo il glamour militare hollywoodiano, fatto di scalette disciplinate e discorsi misurati al secondo, e ci ritroviamo il tripudio del «circoletto» cinematografico nostrano – per citare un altro j’accuse, stavolta di Giuliana De Sio – che sbrodola, si annoia, divaga, mentre i conduttori arrancano per tenere alta una tensione assai sgangherata.

Sia chiaro, qui non si sta parlando di statuette e merito, che proprio nella settantunesima edizione, come avviene non troppo spesso, combaciano perfettamente grazie all’exploit de Le città di pianura, film anti circoletto e dunque anticonvenzionale.

Qua si parla di due parenti, cinema e tv, che si incontrano a forza solo quelle rare volte l’anno per le feste comandate e fanno un macello. Non si piacciono, non sanno come parlarsi, uno vuole la diretta, il flusso, l’altro il montaggio, l’occhio del regista.

Uno i tempi brevi, la sintesi, l’altro l’analisi, la lunghezza. Critici, commentatori e dati Auditel confermano: questo rendez-vous non va giù.

E se invece fosse proprio il caos a rendere interessante l’appuntamento tra i due vecchi media? Come altro dovrebbero presentarsi, se non tanto incasinati da risultare simpatici, “gli Oscar italiani”?

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