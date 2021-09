Gli utenti online hanno a cuore due diritti: la libertà di dire ciò che pensano e la libertà di non ascoltare quando qualcuno che dice ciò che pensa cerca di suggerire cosa fare. Negli ultimi due anni però, le piattaforme di social media sono riuscite a minare entrambi questi diritti: limitando il potere di esprimere le proprie opinioni attraverso una babysitter dei contenuti ben intenzionata ma troppo potente.

Interessi contrapposti

Dopo mesi di proteste infondate dei repubblicani sul fatto che le piattaforme online censurano il discorso conservatore, il problema è esploso quando Facebook, YouTube e Twitter hanno bandito l’allora presidente Donald Trump. Le piattaforme sono in una posizione difficile: subiscono le pressioni del Congresso per promuovere la libertà di espressione e allo stesso tempo rimuovere i contenuti dannosi e offensivi. Le decisioni recenti mostrano che hanno scelto di dare priorità a quest’ultimo.

Le piattaforme hanno esteso la propria capacità censoria oltre i casi eccezionali di falsi rimedi contro il Covid-19 o la rivolta di Capitol Hill, sono arrivate alle quotidiane battute politiche degli americani, comprese le discussioni sulle armi da fuoco, su sesso e gender, sul cambiamento climatico e sul terrorismo, temi che certamente sono in grado di scaldare, ma che sono anche problemi centrali nel panorama politico moderno.

Scegliendo di rimuovere, di bandire mettendo in ombra e di affibbiare etichette di ammonimento a discussioni brutte, ma ordinarie, Big tech ha fatto chiaramente capire che la priorità è che l’online sia bello, non che ci sia la libertà di parola, e che la sua visione estetica richiederà di imbavagliare gran parte del discorso americano di tutti i giorni.

Abbellire il paesaggio

In genere un soggetto privato è libero di fare ciò che vuole. Se i capi di Facebook pensano però che un certo tipo di contenuto rovini la sua comunità online, si prendono la prerogativa di rimuoverlo. La tensione tra autore e potenziale editore non è certo una novità. Tradizionalmente l’arbitro è stato il mercato. Gli editori sono liberi di rifiutare un contenuto e gli autori sono liberi di cercare editori alternativi, ma entrambi sono vincolati dalle forze del mercato.

L’autore chiassoso e sensazionalista potrebbe trovare pochi acquirenti per il suo lavoro e l’editore pignolo potrebbe trovarsi a corto di autori. L’autore e l’editore sono liberi dalla censura e dal discorso forzato, ma nessuno dei due è veramente libero di fare ciò che vuole.

Non così per Big tech. Le principali società di social media – Facebook, Twitter e Google – possono davvero fare quello che vogliono. Godono di un potere così concentrato sui social media che si sono sentite libere di imporre i confini del discorso online. Il pericolo maggiore sta in quelle decisioni di censura che Big tech ammette liberamente, persino celebra: quegli sforzi delle piattaforme di abbellire il loro paesaggio social potando contenuti sgradevoli e imbavagliando chi li diffonde.

Per quanto bene intenzionato, questo “riordino” rischia di annullare importanti segmenti del discorso pubblico solo perché non sono in linea con la sensibilità estetica di Big tech.

L’autostrada

Con il Congresso a un punto morto, la questione potrebbe presto passare alla magistratura. Nel mandato scorso, in Biden v. Knight First Amendment Institute at Columbia University, la Corte suprema si è occupata di un caso che contestava la decisione dell’ex presidente Trump di impedire agli utenti di rispondere ai suoi tweet.

La Corte suprema lo ha liquidato come caso discutibile, data la sconfitta elettorale di Trump, ma il giudice Clarence Thomas ha osservato che sebbene le piattaforme social «si prestino come autostrade per una quantità di discorsi storicamente senza precedenti», mai prima d’ora «il controllo di così tanto discorso [è stato] nelle mani di pochi soggetti privati». Presto, ha predetto, la Corte Suprema «non avrà altra scelta che affrontare il modo in cui i nostri ordinamenti giuridici legali si applicano a infrastrutture dell’informazione altamente concentrate e di proprietà private come le piattaforme digitali».

Le piattaforme di social media possono essere nuove, ma il controllo privato concentrato sulle risorse non lo è.

Gli enti privati sono generalmente liberi di accettare o rifiutare i clienti e di condurre gli affari come meglio credono, ma il governo da tempo ha ritenuto determinate risorse così critiche da giustificare limitazioni a tale libertà.

Storicamente, vettori di trasporto e strutture pubbliche, gli enti che controllano importanti risorse pubbliche – come ferrovie, società di telecomunicazioni, negozi, hotel e simili – sono privati della discrezionalità di accettare o rifiutare i clienti e sono tenuti a offrire i loro servizi a tutti i visitatori.

Tali requisiti sono accettati come necessari per il bene pubblico, ma sono onerosi e applicati con moderazione, in genere laddove gli operatori storici del settore detengono un significativo potere di mercato e qualche barriera economica o sociale rende improbabile una soluzione guidata dal mercato.

Il giudice Thomas suggerisce la possibilità che un principio simile debba governare i social media. Per limitare pregiudizi e preoccupazioni circa la libertà di espressione, potrebbe essere necessario che le piattaforme di social media, come le ferrovie e le compagnie telefoniche, assistano tutti gli utenti allo stesso modo.

Del resto, la maggior parte delle persone non vorrebbe che le compagnie telefoniche negassero il servizio agli individui sulla base delle loro opinioni politiche o religiose o dei loro commenti online su tali argomenti.

Le leggi sui vettori e sugli alloggi pubblici sono, nella migliore delle ipotesi, una soluzione imperfetta al problema dei social media: interferiscono con la libertà degli enti di rispondere alle richieste del mercato e riducono il benessere dei consumatori; riducono la redditività aziendale e la spesa per l’innovazione aumentando i costi di adeguamento e contenzioso; e impongono requisiti di licenza e altre barriere che favoriscono i leader di mercato.

Resta poi da vedere se i mali dei social media giustifichino un rimedio così estremo. I costi delle leggi sui vettori e sugli alloggi pubblici sono talvolta giustificati, quando, ad esempio, una startup telefonica deve affrontare l’ostacolo insormontabile di posare una rete di linee telefoniche concorrenziali.

Segnali di allarme

Il dominio delle principali aziende di Big tech è sempre più preoccupante. Google e Apple usano il loro controllo di Android e iPhone e i rispettivi app store per accaparrarsi un trenta per cento su tutti gli acquisti in-app. E il controllo di Amazon dello spazio di vendita al dettaglio online, sia come piattaforma per venditori di parte terza sia come venditore di prodotti a marchio Amazon, ha innescato le azioni antitrust da parte di consumatori e autorità di regolamentazione che sostengono che Amazon fa un uso anticoncorrenziale dei dati sui prezzi dei venditori.

Ancora più preoccupante è stata una serie di mosse di Big tech che ha, più o meno intenzionalmente, minato la capacità di esprimere le proprie idee.

La primavera scorsa, Facebook ha bandito dalla sua piattaforma Instagram una serie di annunci di Signal, che lo promuovevano come alternativa orientata alla privacy rispetto a WhatsApp e Messenger, le app di Facebook.

Per mesi poi Facebook ha bloccato la discussione sulla teoria, sostenuta tra gli altri dall’ex direttore del CDC Robert Redfield, che il Covid-19 sia fuoriuscito da un laboratorio di virologia a Wuhan, in Cina. Fino a quando il presidente Biden non ha ordinato un’indagine di intelligence, Facebook non ha consentito la discussione online sulla teoria della fuoriuscita dal laboratorio.

Infine, dopo la rivolta di Capitol Hill del 6 gennaio, sia Google sia Apple hanno rimosso dai loro app store Parler, l’app di microblogging incentrato sulla libertà di parola, rendendo l’app non disponibile per i nuovi utenti.

Anche Amazon allora ha staccato la spina rifiutandosi di continuare a fornire servizi di web hosting alla società. Parler ha zoppicato per mesi, lottando per trovare un’alternativa ad Amazon di hosting affidabile e per implementare pratiche di moderazione dei contenuti che soddisfino Google e Apple.

Forse questo è solo un segnale d’allarme. Forse la democratizzazione dei social media della tecnologia di pubblicazione ha sconvolto lo status quo e ora subiamo brevi limitazioni alla libertà di espressione mentre il mercato si adegua. Ma forse no. Forse è in atto una tendenza più pericolosa.

Questo articolo è stato pubblicato in inglese su ProMarket.org. Traduzione a cura di Monica Fava

