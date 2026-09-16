Quando nasce la categoria trentenni come la conosciamo oggi? Rappresentano un campionario umano definito da una serie di eventi catastrofici: l’Undici settembre, la crisi economica del 2008, la transizione digitale, la pandemia da Covid-19.

Trentenni letterari

Di loro, e quindi anche di me, so quel che ci hanno sempre detto: che sono parte di una generazione estremamente precaria, che sono i più istruiti della storia repubblicana, che però sono anche più poveri dei loro genitori. Cresciuti con la promessa che avrebbero avuto tutto e avrebbero potuto essere qualunque cosa, i trentenni – di oggi, almeno – hanno visto quella prospettiva andare in frantumi.

Una frattura di queste proporzioni non ha potuto fare a meno di essere inglobata e interpretata dalla letteratura che, mi pare, racconta come quell’età di passaggio si sia spostata sempre più in là. Per esempio, di recente ho scritto a un amico che non sentivo da molto tempo, al mio «How’s life?» ha risposto «You know, adulting».

Ecco, i 30 sono forse oggi quel che per la generazione dei nostri genitori erano i 20, ma vedo anche come questo confine sia diventato sempre più labile con il decennio successivo, nell’accesso alla casa, nella genitorialità. Era inevitabile, dunque, che proprio i trentenni diventassero il baricentro della trentesima edizione di Festivaletteratura.

Ippolito Nievo, a cui sono dedicati una serie di eventi e reading, è morto a trent’anni dopo una vita così piena che, a una generazione che ha fatto dell’incertezza una condizione esistenziale, deve apparire fantasiosa. Accanto, un percorso esplora un modo diverso di stare dentro a quel tempo breve, e si mette sulle tracce dei trentenni – del presente e del passato – per capire chi sono, di cosa hanno paura, se sognano ancora.

Cultura

Un podcast per raccontare i 30 anni di Festivaletteratura

Nicolò Porcelluzzi
Un podcast per raccontare i 30 anni di Festivaletteratura
Un podcast per raccontare i 30 anni di Festivaletteratura

Cos’è un “adulto”

Cosa vuol dire diventare adulti quando le forme materiali dell’età adulta – una casa, un lavoro stabile, la possibilità di progettare – sono diventate meno accessibili? Molti dei giovani adulti che affiorano dalle pagine dei romanzi e si aggirano per Mantova sono proiettati sullo sfondo della provincia: quella del Veneto in cui torna la protagonista del libro Malefica di Nicole Trevisan (Fandango).

Oppure quella della Pianura Padana di Alessandra Castellazzi, La radura (e/o), dove il cambiamento climatico incontra il weird; e proprio a partire da questo lascito generazionale – il clima, l’ambiente – l’autrice si confronta con Bruno Arpaia, il cui Il mondo senza inverno (Guanda) segue la migrazione verso nord di un manipolo di persone in fuga da un’Italia a fuoco.

E la migrazione pure torna come argomento ciclico, spesso in quella forma edulcorata che separa i viaggi attraverso il Mediterraneo da quelli verso Berlino – o Copenaghen, Parigi, Barcellona. O Vienna, dove Luigi Chiarella in Risto Reich. Il lavoro del cameriere (Alegre) cerca di stringere quelle coordinate geografiche agli antipodi per tornare alla cerniera che è il lavoro, al diritto che lo contiene, alla dignità che deve seguirlo come un’ombra.

Cultura

Il romanzo nell’era di ChatGpt

Walter Sitiscrittore
Il romanzo nell’era di ChatGpt
Il romanzo nell’era di ChatGpt

Il percorso raggiunge la sua massima elasticità negli incontri che affrontano due temi-specchio: il desiderio e l’odio. Il primo, quello carnale, esplorato attraverso la mascolinità e l’omosessualità, vede a confronto due autori nati a trent’anni di distanza che nei rispettivi romanzi utilizzano la vita online per raccontare violenza e dominazione.

Il secondo mette al centro la storia coloniale in Abissinia da cui parte il romanzo Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti (Guanda) e la Verona dell’inizio degli anni Ottanta di Massimo Cracco in Corpi di Cristo (Italo Svevo), per guardare, come in un colpo d’occhio, su quale odio la politica di ieri e di oggi costruisce il proprio consenso.

Forse è proprio questo il punto in cui Avere trent’anni – che è allo stesso tempo sintomo di una saggezza acquisita e il preludio di una stanchezza a venire – si sottrae alle celebrazioni anagrafiche, diventando uno spazio di negoziazione tra chi eravamo e chi stiamo diventando. E questo vale tanto per questo ciclo di incontri che per la manifestazione che lo ha ideato. How’s life, Festivaletteratura? You know, adulting.

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