La più grande collezione di opere di Robert Gunningham, in arte Banksy, in un garage

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MORGES – Robin Gunningham, in arte Banksy. La presunta identità del più famoso e misterioso artista contemporaneo è stata confermata venerdì 13 marzo da un’inchiesta dell’agenzia Reuters. L’ipotesi era già circolata in passato, ma adesso l’agenzia non ha alcun dubbio: quel signore di 52 anni, con gli occhiali fumé e i folti capelli brizzolati, è Banksy. Ed è quindi l’autore dei 16 graffiti realizzati nel garage della sede dell’ambasciata svizzera a Londra nel dicembre 2000. «Si tratta della più