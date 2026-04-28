Costruire cucine inclusive è una questione di visione

La cucina non è solo una questione di strumenti: è anche una questione di sguardo inclusivo. Troppo spesso le cucine rappresentano vere e proprie barriere architettoniche, tra piani troppo alti, pensili fissi e forni inaccessibili. Una difficoltà che interessa ogni giorno milioni di cittadini

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link