La cucina italiana patrimonio Unesco, ma per le ragioni sbagliate

Abbiamo scelto la strada più facile: imbellettare un’idea rassicurante e turisticamente redditizia, come se fosse un’unica tradizione millenaria. Una cucina che, paradossalmente, non è mai esistita. Una grande occasione mancata. Potevamo presentarci al mondo con la nostra verità: un racconto di miseria, ingegno, improvvisazione, migrazioni e ricostruzioni continue. Abbiamo preferito la cartolina
L’Italia ha finalmente ottenuto ciò che rincorreva da anni: l’ingresso della “cucina italiana” nel pantheon dei patrimoni immateriali dell’umanità. Una vittoria? Forse. Sicuramente un sollievo, soprattutto per quella parte del paese che da tempo soffriva di una sottile, persistente sindrome d’inferiorità culinaria. Non nei confronti degli Stati Uniti, si capisce, ma verso i due modelli che da sempre popolano il nostro immaginario gastronomico: la Francia e il Giappone. Le loro cucine, già ricono