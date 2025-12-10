VINCE LA CARTOLINA, NON LA VERITÀ

La cucina italiana patrimonio Unesco, ma per le ragioni sbagliate

Alberto Grandi
10 dicembre 2025 • 15:31

Abbiamo scelto la strada più facile: imbellettare un’idea rassicurante e turisticamente redditizia, come se fosse un’unica tradizione millenaria. Una cucina che, paradossalmente, non è mai esistita. Una grande occasione mancata. Potevamo presentarci al mondo con la nostra verità: un racconto di miseria, ingegno, improvvisazione, migrazioni e ricostruzioni continue. Abbiamo preferito la cartolina

L’Italia ha finalmente ottenuto ciò che rincorreva da anni: l’ingresso della “cucina italiana” nel pantheon dei patrimoni immateriali dell’umanità. Una vittoria? Forse. Sicuramente un sollievo, soprattutto per quella parte del paese che da tempo soffriva di una sottile, persistente sindrome d’inferiorità culinaria. Non nei confronti degli Stati Uniti, si capisce, ma verso i due modelli che da sempre popolano il nostro immaginario gastronomico: la Francia e il Giappone. Le loro cucine, già ricono

Insegna Storia dell'alimentazione e Storia dell'integrazione europea all'Università di Parma. Si occupa di corporazioni medioevali e di regolazione dei mercati in età preindustriale. Ha pubblicato oltre cinquanta saggi e articoli scientifici in Italia e all'estero, tra i quali spicca il best seller Denominazione di Origine Inventata, Mondadori, 2018.