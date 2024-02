«Proprio come avevamo programmato». Un meme e una battuta sui complotti paventati dall’estrema destra trumpiana: così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto di commentare la vittoria al Super Bowl dei Kansas City Chiefs.

La squadra per cui gioca Travis Kelce, il fidanzato della pop star Taylor Swift, ha battuto 25-22 ai supplementari i San Francisco 49ers, conquistando il titolo per il secondo anno di fila.

Polemiche e complotti

Per gli osservatori sportivi è una vittoria che cementa la posizione egemone della squadra nella Nfl (è il quarto Super Bowl che gioca in cinque anni e il terzo che vince).

Per i complottisti di estrema destra è invece la prova che si è trattato di una gara truccata. Fra i vari che avevano insinuato che una vittoria dei Chiefs sarebbe stata un complotto ordito dai dem e da Taylor Swift, c’è l’ex candidato repubblicano alle primarie Vivek Ramaswamy: su X si era ironicamente chiesto «chissà chi vincerà il Super Bowl» e «chissà se c’è un endorsment in arrivo» da parte della coppia Swift-Kelce.

E mentre Biden risponde con il meme laser eyes, nei giorni scorsi Donald Trump ha dato segnali di nervosismo sulla questione Swift. Su Truth l’ex presidente ha rivendicato la legislazione da lui firmata, Music Modernization Act, sul copyright musicale e lo streaming, dicendo: «Joe Biden non ha fatto nulla per Taylor Swift e mai lo farà, non è possibile che lei possa sostenere Joe Biden l’imbroglione, il peggiore e più corrotto presidente della storia del nostro paese, e sarebbe sleale verso l’uomo che le fatto fare così tanti soldi».

Swift e i dem

Swift è stata molto riservata sulle sue posizioni politiche nella prima parte della sua carriera. Soltanto durante la presidenza Trump ha iniziato a esporsi in maniera più netta, sostenendo apertamente i democratici in Tennessee durante le midterm del 2018. In quell’occasione Trump commentò: «Diciamo che ora la musica di Taylor mi piace il 25 per cento di meno».

Nel 2020 ha sostenuto di nuovo il partito democratico. L’anno scorso, dopo un suo post su Instagram in cui invitava a registrarsi per votare, il sito Vote.org ha visto un picco di 35mila nuovi elettori registrati in 24 ore.

Di certo l’endorsement di Swift è un’arma a cui i democratici in questo momento tengono molto. E anche Hillary Clinton ha fatto una battuta su di lei dopo il Super Bowl, postando su X: «Congratulazioni al fidanzato di Taylor Swift».

© Riproduzione riservata