«Raccontiamo il mondo come lo vediamo e proviamo a far ridere anche quando non c’è niente da ridere». Un evento organizzato al Brancaleone di Roma da Pietro Sparacino, Monir Ghassem, Leo Masti e Chiara Pichierri, per tenere alta l’attenzione su ciò che accade nella Striscia

In questo momento storico è fondamentale mantenere alta l’attenzione su Gaza perché solo la consapevolezza e la pressione dell’opinione pubblica possono continuare a contribuire a fermare le violenze, garantire aiuti umanitari e difendere i diritti fondamentali di una popolazione che continua a vivere in condizioni di estrema emergenza.

Domenica 23 novembre, al Brancaleone di Roma, oltre 60 comici si alterneranno sul palco per Stand Up for Your Rights, una maratona di 12 ore di stand up comedy a sostegno di Gaza, con una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere.

L’evento è organizzato da Pietro Sparacino, Monir Ghassem, Leo Masti e Chiara Pichierri in modo completamente indipendente, con l’obiettivo di unire la scena della comicità italiana intorno a un gesto concreto di solidarietà, per una causa urgente e necessaria.

Dalle 12:00 alle 24:00 di domenica 23 novembre, il palco del Brancaleone ospiterà sei collettive di stand up comedy, una ogni due ore, in un susseguirsi di voci, generi e stili che daranno vita a una lunga staffetta di comicità e partecipazione civile.

La comicità può fare anche cose serie

«Stand Up For Your Rights è la prova che la comicità può fare anche cose serie. E il fatto che l’abbiamo organizzato noi comici è importante: non per dare lezioni, ma per prenderci la responsabilità di parlare di diritti con il linguaggio che conosciamo meglio. È una serata semplice, diretta, senza frasi da manifesto. Saliamo sul palco, raccontiamo il mondo come lo vediamo e proviamo a far ridere anche quando non c’è niente da ridere», commenta Pietro Sparacino.

«La serata nasce dall'esigenza, dall'urgenza di porre l'arte, in questo caso la comicità, al servizio di una causa che interessa tutti e che coinvolge tutti», dice a Domani Monir Ghassem, che è stata anche ospite dell’evento Il Domani delle donne. «Abbiamo scelto di collaborare con Medici Senza Frontiere perché l'emergenza sanitaria è prioritaria in questo momento in cui sembra che tutto sia risolto e concluso ma non é così. 12 ore di comicità, più di 60 stand up comedian sul palco, un evento gratuito che sta ricevendo già numerose adesioni».

Da Sabina Guzzanti a Stefano Rapone, i comici che saliranno sul palco

Tra i tanti comici che hanno aderito ci sono alcuni dei nomi più importanti della scena italiana: Sabina Guzzanti, Edoardo Ferrario, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Barbascura X, Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Filosofia Coatta, Monir Ghassem, Mauro Fratini, Pierluca Mariti, Chiara Becchimanzi, Simonetta Musitano, il collettivo C’è Figa e Recensioni non Richieste, Xhuliano Dule, Francesca Esposito, Facce sta magia, Sandro Canori, Benedetta Orlando, Velia Lalli, Baz, e molti altri artisti.

L’ingresso sarà gratuito e le donazioni libere saranno raccolte direttamente da Medici Senza Frontiere, presenti sul posto con uno stand informativo e materiale ufficiale, ma l’evento è stato organizzato dai comici stessi. Un’occasione di incontro e socialità: all’esterno del locale saranno presenti stand gastronomici con cibo e bevande, per chi vorrà passare l’intera giornata tra risate, solidarietà e condivisione.

Pietro Sparacino

Incontro e solidarietà

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione umanitaria indipendente che porta cure mediche d’emergenza nelle aree più colpite da guerre, catastrofi naturali ed epidemie. Dove i sistemi sanitari sono deboli o le cure non sono di semplice accesso, la squadra di MSF è da sempre in prima linea per ospedali da campo, gestire cliniche, effettuare interventi chirurgici, vaccinazioni e offrire supporto psicologico.

L’organizzazione ha voluto rinnovare il proprio impegno sociale organizzando questa raccolta fondi. Non dimenticare e cercare modi nuovi per mettere l’accento su questioni umanitarie di tale livello di allerta è fondamentale e Medici senza frontiere ha trovato il modo di farlo.

