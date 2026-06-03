Madre terra. Il ritorno alle campagne è una questione politica

Tra crisi climatica e ricambio generazionale, l’agricoltura sta attraversando profondi mutamenti. La Cornovaglia ha adottato un piano per diventare la regione più sostenibile del Regno Unito. Ma anche tanti paesi Ue hanno preso misure per favorire la presenza dei giovani nel settore

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,