Cibo

Madre terra. Il ritorno alle campagne è una questione politica

Illustrazione di Costanza Starrabba
Illustrazione di Costanza Starrabba
Illustrazione di Costanza Starrabba
Lorenzo Santucci
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03 giugno 2026 • 14:38

Tra crisi climatica e ricambio generazionale, l’agricoltura sta attraversando profondi mutamenti. La Cornovaglia ha adottato un piano per diventare la regione più sostenibile del Regno Unito. Ma anche tanti paesi Ue hanno preso misure per favorire la presenza dei giovani nel settore

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Lorenzo Santucci
Lorenzo Santucci
Lorenzo Santucci

Nato a Roma nel 1995. È laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scrive di Esteri. Collabora con Huffpost Italia, Formiche.net e Domani.

 