È stato firmato ieri oggi il contratto per l’acquisizione da parte del Gruppo Mondadori di una partecipazione del 51 per cento di Edizioni Star Comics, il principale editore italiano di fumetti e manga giapponesi.

Nell’editoria italiana, il settore dei fumetti è quello che cresce in modo più dinamico, con il valore delle vendite cresciuto del 175 per cento tra 2019 e 2021 e del 30 per cento nei primi 4 mesi del 2022.

Sono risultati che si riflettono nei conti economici di Edizioni Star Comics. Nel 2021, la casa editrice ha avuto tutti gli indicatori in crescita: ricavi pari a 21,6 milioni di euro, un Ebitda di 7,2 milioni di euro, un utile netto di 5,1 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva pari a 4,3 milioni di euro.

«Il segmento dei Comics ha rappresentato, negli ultimi anni, un importante elemento di sviluppo per l'intera filiera del libro, grazie anche al significativo tasso di innovazione dell’offerta editoriale che lo caratterizza e a una straordinaria capacità di coinvolgere nuovi lettori: in questo segmento, Star Comics è stata protagonista indiscussa», ha detto Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori.

L’operazione

L’acquisizione del 51 per cento del capitale sociale di Edizioni Star Comics dovrebbe costare circa 14 milioni di euro, calcolati sulla base di una stima del valore dell’intera società pari a 28 milioni di euro (il prezzo definitivo sarà aggiustato al moment della chiusura definitiva dell’accordo).

«Per Star Comics è un grande onore entrare a far parte di Mondadori, il primo Gruppo Editoriale Italiano: abbiamo lavorato a lungo ma senza particolari difficoltà per raggiungere un accordo da cui ambo le parti trarranno grandi benefici – ha detto Claudia Bovini, amministratrice delegata e direttrice editoriale di Star Comics – Il mercato editoriale del fumetto sta cambiando rapidamente e grazie a questa nuova partnership potremo impegnarci in maniera ancor più incisiva per promuovere l’affermazione del fumetto come prodotto culturale di massa, proprio come accade da anni in altri Paesi europei».

Nel comunicato congiunto diffuso ieri, le due società scrivono che «le attività di Star Comics potranno trovare ulteriori opportunità di sviluppo all’interno del Gruppo Mondadori grazie alle sinergie generate dall’operazione, tra cui una collaborazione più diretta con la più estesa rete di librerie presente in Italia all’interno della quale Mondadori Retail sta sviluppando spazi specificamente dedicati al prodotto fumetto. Tutto questo senza tralasciare l’impegno verso lo sviluppo del comparto fumetterie che, da più di trenta anni, sostengono la casa editrice: il rapporto tra Star Comics e le fumetterie rimarrà solido e vedrà moltiplicarsi le opportunità di crescita grazie alla nuova interazione con una realtà di grande esperienza».

L’operazione prevede che i due amministratori delegati della casa editrice, Simone e Claudia Bovini, mantengano i loro ruolo. La sede della società rimarrà a Perugia e non saranno alterati i rapporti con dipendenti e collaboratori esterni che Star Comics ha condotto fino ad ora.

L’operazione include anche l'acquisizione del 100 per cento delle quote di Grafiche Bovini, società controllata dalla stessa famiglia Bovini che si occupa della stampa dei prodotti pubblicati da Star Comics.

La chiusura finale dell’operazione è previsto entro il 30 giugno 2022 ed è sottoposta a una serie di condizioni, tra cui lo scorporo della componente immobiliare di Star Comics dall’acquisizione, nonché all’assenso dei giapponesi e coreani titolari dei diritti relativi ad alcune delle pubblicazioni della società.

