false false

«Ci fu un tempo in cui tutto aveva finito per andare di traverso / Gli uomini non smettevano di minacciarsi / Di farsi a pezzi e di massacrarsi / E per farlo moltiplicavano le squadre di droni mortiferi / E i lanci di missili assassini / Che solcavano il cielo e seminavano il terrore / Oh nazioni smarrite / E altri uomini incendiavano le grandi e nobili foreste / Allagavano di una nebbia chimica / Le pianure miracolose e le colline serene / Al solo fine di asservire la terra alle loro mortali colture / E altri uomini versavano tonnellate di cemento / Su città avvelenate da gas e polveri / E innalzavano alla luce del sole grattacieli di novantanove piani / Colavano lastre di macadam per parcheggi immensurabili / Moltiplicavano all’infinito le corsie esiziali di tante e tante autostrade / Edificavano cattedrali di stazioni e aeroporti / Per destinazioni anestetizzanti / Costruivano con gran sostegno di capitali fumosi / Palazzi per miliardari, popolati di falsi principi e di fate malefiche / Oh nazioni oscene / E altri uomini ancora inventavano perverse macchine per comunicare / Applicazioni invasive, intelligenze artificiali / Intelligenze più rapide dell’intelligenza umana / Ma dove portavano dunque tali eccessi / Oh nazioni cieche?»

Inizia così Cantico del caos, il nuovo libro del brillante scrittore francese Mathieu Belezi, magistralmente tradotto da Maria Baiocchi per Gramma Feltrinelli. Questo incipit basterebbe a farci capire due cose fondamentali di questo libro. La prima: la sua adesione al presente, un’adesione visionaria e profetica, obliqua, come dovrebbe fare sempre la letteratura. La seconda: che ci troviamo di fronte a uno scrittore che consiste nello sviluppo di una trama, ma che ha nello stile la sua forza e specificità principali. Uno stile ipnotico, che passa dalla lirica alla prosa, dal flusso di coscienza alla narrazione pura, senza perdere mai tenuta.

Attraverso il caos

La premessa: sul mondo si è abbattuto un diluvio di 54 notti e giorni che ha spazzato via tre quarti dell’umanità. La storia è quella di un uomo: un uomo che lotta contro il suo tempo e allo stesso tempo contro sé stesso. Mi ha ricordato l’Abel Tiffauges di Il re degli ontani di Michel Tournier – anche lui un «orco», un mostro taciturno che il lettore ama pur senza poterlo mai assolvere – ma anche il Daniel di La possibilità di un’isola di Michel Houellebecq. Uno di quei personaggi insomma che ti permettono di instaurare una confidenza difficile da dimenticare.

Si chiama Théo Gracques, ha un passato violento che il romanzo non gli permette di lasciarsi alle spalle, e attraversa un mondo nel quale la catastrofe che per anni è stata immaginata, annunciata, prevista si è finalmente verificata. Dopo il diluvio che ha sconvolto la terra, guerre e regimi totalitari stanno completando il lavoro iniziato dalla devastazione ambientale. All’inizio insieme a Chloé e ai suoi due figli, Théo si mette in viaggio attraverso l’Europa e le Americhe, fino alle rive dell’Orinoco. La fuga mette i personaggi in movimento e pone una domanda insistente: dove si va quando ciò da cui si scappa sembra avere occupato il mondo intero? Ma soprattutto, quando ormai quel mondo si è radicato dentro di noi, e non sembra aver intenzione di tramontare?

Il potere di alcuni

Già nell’apertura, del resto, la distruzione ha soggetti e gesti riconoscibili. La ripetizione di «E altri uomini» distribuisce le responsabilità lungo una catena che tiene insieme la guerra, lo sfruttamento della terra, il denaro e la tecnologia. Molti dei verbi della rovina sono quelli con cui siamo abituati a raccontare il progresso. Costruire, moltiplicare, innalzare: l’attività umana procede con un’efficienza febbrile, e allo stesso tempo cieca. Lo scriveva già Lucano all’inizio della della Guerra Civile: «La grandezza crolla su sé stessa, i numi delimitarono così lo sviluppo della prosperità».

In questo panorama, il viaggio di Théo si configura come necessario per continuare a vivere. Attraversare il mondo significa restare alla mercé di ciò che accade. Anche la scrittura partecipa di questa esposizione. Il passaggio tra versi e prosa, tra racconto e accensione lirica, dà alla vicenda un respiro mutevole. Il passato di Théo, del resto, non viene raccontato: affiora in un poema che corre parallelo alla narrazione, fatto di componimenti che portano ciascuno il nome di uno degli Stati Uniti e ripercorrono un altro viaggio americano, compiuto anni prima. Sono due attraversamenti degli stessi luoghi, uno prima e uno dopo la fine del mondo, che si guardano a distanza.

Torna in questo libro un’ossessione che attraversa anche i libri di Belezi dedicati alla colonizzazione dell’Algeria: il potere di alcuni uomini di disporre della terra e della vita degli altri. Cambiano gli scenari, persiste la distruttività di quella volontà di possesso. Eppure, in Cantico del caos il racconto conserva uno spazio per il desiderio, per l’amore, persino per la felicità. Restando sempre dentro il dramma smisurato di esistere, di essere vivi, prima e dopo le catastrofi. Come se qualcuno abbia ancora voce per cantare quando tutto sembra invitarlo a desistere. E che quella voce possa rivolgersi a un altro, trovandolo vivo.

© Riproduzione riservata