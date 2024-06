«La monotona vita di un povero impiegato è forse una vita? No, non lo è». Così scriveva nel 1963 il filosofo francese Vladimir Jankélévitch, teorizzando un processo di conoscenza attraverso esperienze in grado di rivelare ciò che ignoriamo di noi. Le due parole chiave sono intensità e abbandono, per una spinta a uscire oltre i confini dell’identità, superando le aspettative degli altri su di noi

«La monotona vita di un povero impiegato è forse una vita? No, non lo è. La vita comincia quando accade qualcosa; quando sopravviene l’evento. Fino all’istante in cui si produce il clinamen, il percorso dell’impiegato traccia un tragitto immutabile sulla pianta della città, e la vita di quest’uomo non è che un gioco di ombre, una skiagrafia come dice Platone a proposito dei prigionieri della caverna».

Con queste parole, nel 1963, il filosofo francese Vladimir Jankélévitch guarda al modo in cui vivono i suoi contemporanei e teorizza che la routine debba andare incontro a delle fratture, a delle deviazioni che lui paragona al clinamen, una nozione della fisica epicurea forgiata da Lucrezio nel De rerum natura: una deviazione imprevedibile, impercettibile nella traiettoria degli atomi in grado tuttavia di scatenare reazioni immense e di creare nuovi scenari e di conservare così, sottraendo gli eventi a un meccanicismo rigido altrimenti senza scampo, l’unica sorgente possibile di libertà. Ed evitando in tal modo a noi umani la penosa condizione di schiavi ingannati dalla skiagrafia: quello spettacolo di ombre proiettate da un fuoco sul fondo della caverna che, nel celebre mito platonico narrato da Socrate nel VII libro della Repubblica, i poveri incatenati contemplano scambiandolo per il mondo vero.

Un’esperienza di libertà, insomma, questa deviazione che rompe la routine, ma anche di conoscenza oltre l’inganno delle ombre, oltre le immagini proiettate ogni giorno sui nostri display, frammenti digitali della caverna platonica.

La solita strada

Il «povero impiegatuccio» ogni giorno va al lavoro percorrendo la stessa strada finché, un bel mattino, s’imbatte nel sorriso di una donna che lo affascina e lo fa deviare; così succede che non cambia linea alla stazione del metrò come dovrebbe, e… da quel momento la sua vita muta per sempre. Comincia ad arrivare tardi al lavoro, poi a non rispettare le regole dell’ufficio e alla fine viene licenziato ed è costretto a inventarsi una vita nuova.

Jankélévitch dialoga a distanza con il filosofo e sociologo tedesco Georg Simmel il quale, mezzo secolo prima, aveva dedicato pagine illuminanti a una parola che potrebbe forse suonare come poco filosofica: “avventura”, letteralmente la tensione verso le cose future, ad ventura, dunque l’apertura incondizionata all’imprevedibile, a ciò che ignoriamo. Avventura è per Simmel il passaggio necessario per vivere una vita più libera, più intensa: «Una tensione che inarca la vita».

Noi, per Simmel, tendiamo a concepire l’esistenza come un tutto i cui singoli momenti che si succedono, «per quanto possano cozzare tra loro e risultare inconciliabili, sono innervati da un unico processo vitale che circola in tutti. La dimensione che chiamiamo “avventura”, invece, è diversa, non si inserisce in quella concatenazione di anelli, interrompe quel senso di continuità della nostra biografia».

Ma non basta: l’avventura non è solo una esperienza extra-ordinaria che segna una discontinuità. Infatti, rispetto alle cose che facciamo di solito è un corpo estraneo, certo, che però, ecco il punto, nasconde in sé una qualità misteriosa: essa, infatti, gravita attorno al centro della nostra esistenza. L’avventura, quando ci capita di viverla, dice di noi molto più di quanto non dicano le azioni normali che ripetiamo ogni giorno. È un’esperienza eccentrica, sì, ma anche, misteriosamente, centrale rispetto al nostro vero sé.

«L’avventura», dice ancora Simmel, «è solo un pezzo di esistenza accanto ad altri, ma appartiene anche al novero di quelle forme abitate da una forza misteriosa che per un breve attimo hanno il potere di farci sentire l’intera totalità della vita come loro adempimento e loro sostrato, del tutto a prescindere dal contributo che danno alla vita. Quasi che la vita stessa esistesse al solo scopo di realizzarle».

Anche Jankélévitch la pensa così: l’avventura fa saltare gli schemi e, fugace come un lampo che illumina il paesaggio notturno, rischiara il nostro paesaggio interiore con una nitidezza mai sperimentata prima e ci consente di vedere chiaramente quelle che lui chiama «le nostre inclinazioni più profonde», cioè quei desideri intimi, quelle tensioni nascoste ma essenziali che nella vita ordinaria teniamo di solito in ombra, sopite, forse perché ci fanno paura, perché temiamo che possano destabilizzare la nostra identità personale, la nostra reputazione, insomma il piccolo mondo che ci siamo costruiti con fatica ma sacrificando una parte di noi stessi.

L’avventura illumina la vita e ci indica chi siamo veramente. Jankélévitch la paragona a un quadro di Rembrandt, la Ronda di notte, che raffigura una schiera di personaggi scuri sul fondo nero della notte, mentre al centro c’è un uomo vestito di giallo che irradia luce e vita intorno a sé. «Sarebbe bello pensare che quest’uomo dorato sia il principio dell’avventura. Nell’oscurità della notte, l’uomo porta la luce». Poi naturalmente sta a noi cogliere quella rivelazione fulminea. E soprattutto non tradirla quando l’avventura finisce e si ritorna al ritmo rassicurante delle abitudini.

Intensità e abbandono

Ma che cosa significa per noi oggi tutto questo? E quale esperienza può definirsi davvero un’avventura? In realtà non esistono requisiti precisi, non ci possono essere: se ci fossero si cadrebbe in contraddizione, si negherebbe il suo potere liberatorio e anarchico. Quel viaggio all’altro capo del mondo o a due passi da casa che ci ha strappato molte certezze; quell’incontro erotico così intenso; quel pomeriggio estivo che ci ha fatto intuire ciò che Aristotele aveva compreso benissimo quando definì l’amicizia «la messa in pratica della felicità»; l’impatto sconcertante con quel libro, quella poesia, quel quadro, quel brano musicale che ci hanno letteralmente trascinati oltre i limiti del nostro corpo proprio come fa il dio, spiega Socrate, quando s’insinua nell’anima dei poeti facendone dei folli, «ispirati e fuori di sé».

Le due parole chiave dell’avventura sono “intensità” e “abbandono”: intensità perché la forza, la connessione di tutte le parti di noi stessi nel momento in cui la viviamo è massima. Il tempo cambia velocità e lo spazio intorno a noi si riorganizza collocandoci al centro. Ma non per questo ci trasforma nei padroni della scena, anzi. Nessuna conquista, nessuna volontà di potenza nel protagonista dell’avventura così intesa. Il grado d’intensità della sua esperienza, infatti, è pari a quello dell’altra sensazione dominante, di radicale abbandono al corso degli eventi: l’avventuroso gode nell’affidarsi alla sorte e alle persone che gli stanno intorno. Non domina le cose presenti e ancor meno aspira a controllare quelle che verranno poi. A esse, al contrario, va incontro senza difese, attendendosi sorprese e imprevisti che – ecco l’enigma – risultano poi in stupefacente consonanza con i suoi desideri.

La trappola delle aspettative

La grande lezione, da meditare e fare propria, è che l’avventura così intesa, oltre lo stereotipo letterario dell’impresa per “uomini eccezionali”, sembra il miglior antidoto a due grandi mali del nostro tempo, che ci spingono a vivere in direzione contraria all’apertura: la tirannia dell’identità, di quell’Io narcisista e competitivo che vuole imporsi sugli altri ma anche sulla complessità della nostra psiche; e “la trappola dell’aspettative” che ci rende schiavi del bisogno di corrispondere a ciò che gli altri, trasformati chissà perché in una giuria onnipresente (on line e off line) si attenderebbero da noi, dalle nostre performance al lavoro, a scuola, nell’aspetto fisico, persino nella vita sentimentale.

L’avventura, questa spinta a uscire oltre i confini dell’identità e oltre i limiti di ciò che dominiamo e possediamo, è la risposta migliore all’egoismo, all’ansia da controllo, alla conquista predatoria del mondo che ci circonda, alla riduzione degli altri da fini a mezzi del nostro agire. L’avventura ci capita se siamo disposti a viverla e per sua natura è frammentaria, episodica, non controllabile. Ma nel suo cuore si annida un’etica della libertà che, forse, è in grado di orientarci negli anni incerti che ci troviamo a vivere.

