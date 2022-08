Nuovo Pigneto è il programma dedicato al ripensamento dello spazio pubblico nel tuo borgo. Unisciti a una rete di proprietari di buona volontà che mettono in comune le proprie forze negli spazi pubblici per educare la cittadinanza al rispetto della proprietà. Nuovo Pigneto è laboratori creativi, cultura rinascimentale, valori, valore.

Con l’app di Nuovo Pigneto puoi segnalare alla circoscrizione gli abusi edilizi del tuo quartiere. Il recupero della storia del quartiere non può comprendere il recupero della storia di abusi del quartiere. L’ottanta percento delle case non hanno la documentazione in regola, e molte proprietà sono dei “patchwork” di occupazioni abusive compiute nel corso della seconda metà del Novecento. Partecipa all’opera di riqualificazione segnalando alle autorità ogni balconcino, cortiletto, serra e veranda. Questi abusi sono calci alla bellezza di Roma e del nostro quartiere.

Nuovo Pigneto è il progetto che coinvolge i turisti nella lotta per il decoro. I turisti che usano le app di home-sharing possono registrarsi a Nuovo Pigneto e ottenere sconti e promozioni se passano tre ore della loro sosta a pulire con noi le piazze principali del quartiere.

Nuovo Pigneto combatte il lassismo, il cinismo, il vittimismo e il pessimismo che sono i caratteri peggiori della città eterna. Registrandoti al sito e all’app potrai godere di sconti colazione la domenica nei bar delle vie pedonalizzate se ti presenti con scopa, infilza-cartacce, guanti o buste della spazzatura. Aiutaci a tenere pulita la piazza. Se sei proprietario e affitti casa tua sulle piattaforme di home-sharing, una piazza pulita è il tuo biglietto da visita. Fai piazza pulita della spazzatura! Fai piazza pulita degli accampamenti illegali di persone sdraiate per terra! Esigi una piazza che sia il migliore biglietto da visita per la tua proprietà in affitto sull’home-sharing.

Il recupero di Roma deve passare dal cloud: una nuvola di amor proprio di tutti i cittadini proprietari, un cloud di cooperazione per aiutare a riprendersi il quartiere e far rivalutare le proprietà immobiliare. Con il Pnrr a Roma è attesa una nuova stagione di grandi opere, entusiasmo, energia. Rimboccati le maniche e tieni pulito il tuo marciapiede.

Nuovo Pigneto raccoglie la tua auto usata in cambio di sconti e promozioni sull’app per utilizzarla come camion della nettezza urbana. Non passa l’Ama? Be’, c’è chi Roma la Ama davvero. Gli impiegati dell’Ama non sono interessati a ripulire il quartiere? Non hanno interesse a mantenere alto il valore culturale ed economico delle proprietà di zona? Non importa. Noi ci prendiamo la tua macchina quando passi a una nuova macchina e la utilizziamo per raccogliere la spazzatura nel quartiere, portandola fuori dal quartiere, nelle isole ecologiche più grandi del quadrante.

Nuovo Pigneto è la forza di Roma. Ogni casa, ogni terrazzo, ogni cortile e ogni tetto condominiale possono diventare una festa con lucine penzolanti dalle piante, candele nei vasetti di vetro usati, bottiglie di buon vino e tanta voglia di stare insieme.

Manda le foto del tuo tetto e della tua terrazza con l’hashtag #padron*dellamiacitta, unisciti ai proprietari di buona volontà del tuo quartiere, dai valore al tuo tempo.

A proposito di tempo: hai un minuto? Allora partecipa al sondaggio. A quale di questi marchi accorderesti la tua preferenza per la sponsorizzazione di un murale nella tua piazza? Vota subito: un murale unisce e pulisce!

