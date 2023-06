Rossella Postorino, Ada D’Adamo, Maria Grazia Calandrone, Romana Petri e Andrea Canobbio. La rosa dei finalisti del premio Strega è in gran parte femminile, quest’anno

Rosella Postorino (Mi limitavo ad amare te), Ada D'Adamo (Come D'aria), Maria Grazia Calandrone (Dove non mi hai portata), Andrea Canobbio (La traversata notturna) e Romana Petri (Rubare la notte) sono i cinque finalisti del premio Strega 2023. L'annuncio della votazione è arrivato nel corso dell'evento svolto al Teatro romano di Benevento. La finale è in programma il 6 luglio a Roma. Ada D'Adamo, scomparsa lo scorso primo aprile, ha già vinto il premio Strega giovani assegnato dagli studenti.

© Riproduzione riservata