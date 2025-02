Si intitola Amarcord la canzone con cui Sarah Toscano si è guadagnata il debutto al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

A soli 19 anni, Sarah Toscano è la concorrente più giovane in gara. Già conosciuta dopo la vittoria alla 23esima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Su Spotify, ha una media di 368mila ascoltatori mensili: il brano Sexy Magica conta quasi 11 milioni e mezzo di ascolti e l’ha portata in giro per tutta l’Italia durante l’estate con il suo Sarah Live Summer 2024.

Sarah Toscano si prepara ora a calcare le scene dell’Ariston in grande stile con una canzone che «parla di nostalgia», ha detto ai microfoni Rai. «Il rivivere un ricordo e capirà perché deve rimanare tale. Non ci sarà un continuo», ha aggiunto.

Il testo di Amarcord

La sera ride, ma suona drammatica

Sembra la zona più buia di un luna park

Con te era più romantica

La ruota panoramica

Mi piaceva anche avere paura

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò

In un club il sabato

È tutto così amarcord,

Comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

Una lama mi accarezza la consapevolezza

Che indietro non ci ritornerò

E mi faccio tenerezza

Un velo di tristezza è l’unico vestito che ho

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

E ancora quel ricordo stupendo

Non è volato via con il vento

Ma dopo tutto mi arrendo

Una lacrima mi scende giù

Anche se ti scorderò

È tutto così amarcord

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Illusa, illusa

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

Il significato

Pop, ritmo veloce, Sarah Toscano con Amarcord ci porta in giro tra club e luna park, citando La vie en rose e Fellini, appunto, nel titolo. La cantante non parla di una nostalgica rievocazione del passato. «Vivo o meglio rivivo un’esperienza amorosa, faccio le mie considerazioni e vado avanti. A volte ripercorrere i ricordi fa bene, fa prendere consapevolezza», ha spiegato.

