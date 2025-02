Dopo aver calcato il palco dell’Ariston nel 2023, Olly si è guadagnato la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone intitola Balorda nostalgia. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Il genovese Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, torna in gara dopo un periodo ricco di traguardi, tra cui l’album, Tutta Vita, certificato platino, e un tour sold out. Nel 2022 si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani col brano L’anima balla con cui si è conquistato un posto tra i Big. Nel 2023 è arrivato 24esimo alla kermesse con Polvere. Federico nelle sue canzoni parla dei sogni e del disincanto dei millennial e della Generazione Z.

Baldoria nostalgia racconta un sentimento forte, che fa anche un po’ male, e che arriva quando meno te lo aspetti. «Questo brano parla di nostalgia, una sensazione molto nota alla gente di mare ed io sono di Genova. Si può avere nostalgia per qualcosa che si è vissuto, ma anche per qualcosa che non si è vissuto», aveva detto ai microfoni della Rai.

Il testo di Balorda nostalgia

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita

Il significato

Con Balorda nostalgia Olly racconta di un amore finito, ma che ha lasciato il segno, ricordandone soprattutto la “banale” quotidianità. «Ricostruisce la parte bella di una storia d’amore finita. Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte», ha detto il cantautore. La creazione di testo e musica non è stata semplice: «Ci ho lavorato a lungo, volevo che fosse tutto perfetto: per me è fondamentale essere convinto di ogni dettaglio».

