Si intitola Dimenticarsi alle sette la canzone con cui Elodie si è guadagnata la partecipazione al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Elodie, forte del successo dei singoli Black Nirvana e Feeling, si prepara a calcare per la quarta volta il palco dell’Ariston con un brano che farà da apripista al suo attesissimo album in uscita in primavera. Tutto ricorda il suo primo Festival nel 2017, quando la conduzione era affidata proprio a Conti.

«La mia canzone è un dramma», ha detto la cantante che ha definito il suo brano drammatico e teatrale allo stesso tempo, di cui ne apprezza sia la struttura musicale, che la produzione, ritrovandoci le sue due anime.

Il testo di Dimenticarsi alle sette

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Il significato

Il brano Dimenticarsi alle sette è ambientato la mattina presto, quando ci si ritrova a voler dimenticare un’emozione a tutti i costi. «Stasera dove vai amore ora che ho bisogno di te» recita il ritornello.

«La canzone parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare», ha detto la cantante. «Sono stata un’assidua frequentatrice di club: la prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e la canzone celebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte da ragazza».

