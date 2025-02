Clara è tra i trenta cantanti in gara a Sanremo 2025: arriva al Festival per la seconda volta, dopo che nell’edizione dell’anno scorso si è piazzata al 24esimo posto. L’edizione 2025, che vede la conduzione di Carlo Conti dopo cinque anni di Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

La cantante, attrice e modella si è guadagnata la partecipazione con un brano dal titolo Febbre. Nel 2024 era in gara con la canzone Diamanti grezzi. Aveva vinto la partecipazione all’edizione dell’anno scorso classificandosi prima al concorso Sanremo Giovani con il brano Boulevard.

«Come la febbre, la vita sale e scende», ha detto Clara raccontando del suo brano Febbre nella trasmissione Sarà Sanremo.

Il testo di Febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

E anche deludere

È un’abitudine

Come nel mio

Primo giorno di scuola

Non so che faccio qui

Il buio è tagliato dalle luci viola

Il cielo fa come un glitch

Tu mi guardi dall’alto

Trascinandomi in basso

Non ascolti quando grido

Sembri fatto di ghiaccio

Io sono fatta così

Alle feste chic

Sola su un terrazzo

Tutti fanno bling bling

Io nemmeno mi piaccio

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

Corro corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore dimmi quanto costa

Ti senti un’ombra qua vicino a me

Non ascolti quando grido

E nemmeno se taccio

Non ascolti quando grido

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere…

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che poi ti prende…

Come la febbre

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Il significat o

«È un brano che avevo da tempo nel cassetto» ha raccontato Clara parlando di Febbre, che racconta delle montagne russe amorose in cui dover trovare un equilibrio. «Parla di quanto sia importante trovare la versione migliore di sé stessi anche quando attraversiamo alti e bassi», ha detto l’artista del suo brano. Il primo ad ascoltare la canzone è stato il fratello Filippo, che la accompagnerà a Sanremo. «Mi fido molto del suo giudizio», ha detto Clara.

© Riproduzione riservata