Si intitola Incoscienti giovani la canzone con cui Achille Lauro si è guadagnato la quarta partecipazione al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Achille Lauro, che arriva all’Ariston dopo una stagione che lo ha visto anche esordire al tavolo dei giudici di X-Factor, ha esordito come concorrente di Sanremo nel 2019 con Rolls Royce, piazzandosi al nono posto). Nel 2020 ha partecipato con Me ne frego (ottavo posto) e nel 2022 con Domenica (quattordicesimo posto).

Ai microfoni della Rai, Achille Lauro ha raccontato che Incoscienti giovani parla di una ragazza ed è «tratta da una storia vera nata ai bordi del Raccordo anulare». «Se la mia canzone fosse una fotografia, probabilmente sarebbe una fotografia retrò, degli anni ‘80.», ha aggiunto.

Il testo di Incoscienti giovani

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Il significato

Achille Lauro ha detto che il testo è ispirato a una storia vera: «È ambientato nella periferia romana e i protagonisti sono ragazzi tormentati, che trovano la salvezza in qualcosa che possiamo chiamare amore. È un brano molto dolce rispetto alle mie solite ballate. È una canzone rétro, probabilmente non è di quest’epoca», ha raccontato. È un brano che il cantante ha scritto due anni fa, non pensandolo per l’Ariston. «Ho fermato uno stato d’animo, ed è stato come se quel testo dovesse arrivare a me in un preciso momento. Io scrivo di getto», ha detto. Chissà con quali look, sempre capaci di far parlare di sè, ci sorprenderà Achille Lauro quest’anno: «Preparatevi, miei cari! Certo è che sarà tutto curato nei minimi dettagli», ha affermato.

