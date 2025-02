Si intitola La tana del granchio la canzone con cui Bresh si è guadagnato il debutto al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Per Andrea Brasi, in arte Bresh, si tratta della prima volta in gara alla kermesse, ma ha già respirato l’aria sanremese lo scorso anno. È stato ospite in ben due occasioni: nella terza serata ha eseguito Guasto d’amore, mentre nella serata delle cover ha affiancato Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

La tana del granchio è una canzone che spiega «quanto sia difficile spiegare in maniera verbale certe emozioni forti», ha detto ai microfoni Rai definendo il suo brano «una canzone ubriaca».

Il testo di La tana del granchio

Nella tana del granchio c’è una canzone

Ho posato i miei vestiti al sole

Ti ho vista piangere dietro alle mie parole

Ma non sapevo cos’altro dire di te

Ora che siamo soli mi puoi pure parlare

Guardati intorno non c’è nessuno

Non far così non mi giudicare

Ho una parola sbagliata per ogni frase

Sono soltanto un uomo e non ci so fare

E anche se tu non lo vuoi sapere

Sappi però che alla fine ti voglio bene

Sono una madre che si sgola

Una testa che gira ancora

Una chitarra che non suona

Una borsa piena di buchi

Se capisci che non ti amo

Sei una sirena che non nuota

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Un sacchetto di plastica

Tiene i nostri due costumi bagnati

Ce li siamo dimenticati

Nella macchina che è rimasta sotto al sole per tutta l’estate

Ad ottobre li ho ritrovati

Lascio la via per te

Ora che non è più un sì

Camera mia non è una metropoli

Che incubo stare ad aspettare in un monolocale

Sei fuori a carnevale

Sono una madre che si sgola

Una testa che gira ancora

Una chitarra che non suona

Una borsa piena di buchi

Se capisci che non ti amo

Sei una sirena che non nuota

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Se il mare si è salato

È perché un marinaio ci ha pianto sopra

Se han fatto il calendario

È perché ti vorrei fare santa ora

Senti che forte il vento

Vento che non si posa

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Ho bisogno solo di riuscire a convincere te

Non solo te

Ho bisogno solo di riuscire a convincere te

Ma lo sento non mi dai due lire

Il significato

Che cos’è questa “tana del granchio”, Bresh non lo svela davvero nel testo della sua ballata pop: «È un luogo intimo che ognuno interpreta a modo proprio. Tutti ne abbiamo una», ha detto il cantante. Con una serie di immagini suggestive ci porta nel suo mondo intimo. È una canzone personale ed enigmatica. Al centro c’è «un Andrea nell’occhio del ciclone che deve affrontare situazioni critiche e determinanti per il suo futuro».

© Riproduzione riservata