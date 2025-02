Si chiama Non ti dimentico il brano con cui i Modà parteciperanno al Festival di Sanremo. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio. È la quinta partecipazione al Festival per il gruppo musicale: nel 2005 l’esordio all’Ariston con la canzone Riesci a innamorarmi. E ancora nel 2011 con il brano Arriverà in duetto con Emma, con cui si sono classificati al secondo posto. Al terzo posto nell’edizione del Festival del 2013 con Se si potesse non morire. La quarta partecipazione nel 2023 con il brano Lasciami.

«Siamo tutti molto felici di tornare su questo palco e cantare l’amore, che è una cosa che oggi serve un bel po’», ha detto il frontman Francesco Silvestre (detto Kekko) ai microfoni della Rai. Non ti dimentico «è una canzone d’amore. Ma c’è anche un momento nella vita in cui bisogna avere il coraggio di lasciarsi le cose alle spalle e andare avanti. Non vedo l’ora di cantarla perché è proprio una canzone dei Modà, di quelle che hanno fatto innamorare il pubblico», ha sottolineato Kekko.

Il testo di Non ti dimentico

Convivere con il senso di che sarebbe stato

Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto

E camminare in strada con lo sguardo verso il basso

Cercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfalto

E chiedersi se credi davvero in qualche cosa

Se non lasciarti andare fa più male o più paura

L’ho letto sull’oroscopo che quelli del mio segno

Di complicarsi i piani quasi ne hanno un po’ bisogno

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io non ti dimentico

Io no non ti dimentico

Difficile accettarlo

Ma non siamo più gli stessi

Difficile convivere tra tutti quei ricordi

Che sanno di passione

Che sanno di rimpianti

Che sanno di carezze date al buio mentre dormi

Chissà se ti ricordi

La mia prima domanda

Dicesti non ti posso dare ora una risposta

Eppure lo sapevi

Ma non volevi dirlo

Soltanto per paura

Soltanto per orgoglio

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io no non ti dimentico

Io no non ti dimentico

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

È l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Io no non ti dimentico

Ma io no non ti dimentico

Il significato

«Il testo è potente e posso cantarlo come piace a me... con l’energia giusta! Mi auguro che farà innamorare il pubblico: “Non ti dimentico” è un sentimento, tutti abbiamo qualcuno che non dimentichiamo dentro di noi», ha detto il frontman dei Modà, Kekko. Un brano in pieno stile Modà, che parla d’amore e del coraggio che si deve avere qualche volta nella vita nel lasciarsi le cose alle spalle e andare avanti.

