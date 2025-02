Con il brano Tra le mani un cuore, Massimo Ranieri si è guadagnato la partecipazione al Festival di Sanremo. L’edizione 2025 si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio e vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti, dopo il quinquennio targato Amadeus.

È l’ottava volta all’Ariston per Ranieri: la prima a 17 anni, con il brano Da bambino. E poi nel 1969 con Quando l'amore diventa poesia in coppia con Orietta Berti e nel 1988, quando vince con il brano Perdere l'amore. Nel 1992 ha partecipato al Festival con Ti penso, nel 2009 in duetto con Barbara Gilbo con il brano Che ne sai di me. Nel 2020 ha partecipato come ospite duettando con Tiziano Ferro. Due anni dopo partecipa in gara con il brano Lettera di là dal mare, che vince il premio della critica “Mia Martini”. Nel 2023 si esibisce come ospite al Festival, insieme ad Al Bano e Gianni Morandi con i migliori brani del loro repertorio.

«È un inno all’amore che è la vita. È una lacerante storia d’amore, il pubblico capirà il perché», ha detto Ranieri alla trasmissione Sarà Sanremo. «È un atto di amicizia tra due che non ho mai visto fino adesso in vita mia», ha aggiunto. La canzone Tra le mani un cuore è stata scritta da Nek e Tiziano Ferro.

Il testo di Tra le mani un cuore

Se hai tra le mani un cuore

Un giorno crollerai

Sollevalo da terra

Comprendilo se torna stanco da una guerra

Se hai tra le mani un cuore

Tu tienilo in alto

E amalo in ginocchio su un altare

Che ogni tua ferita lo farà sanguinare

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Se hai tra le mani un cuore

È come sfidare Dio

Consegnalo al suo destino atroce

Un bacio come un padre, poi il segno della croce

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Tra le mani un cuore

Ma non lo puoi vedere

Non l’ho mai visto io

Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio

E salverò il tuo cuore in fondo al mare

La vita l’ha spezzato e lui continua ad amare

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Dopo quello che hai passato

Il significato

«È proprio una bella canzone, io non faccio altro che ascoltarla: non mi stanca mai. E cerco di entrare sempre più dentro al testo, che è meraviglioso», ha detto Massimo Ranieri del suo brano, scritto tra gli altri da Nek e Tiziano Ferro. L’artista consiglia di ascoltarla ovunque, ma con le cuffie «per isolarsi dal mondo e assaporarla in tutta la sua bellezza». Al primo ascolto della canzone, che gli ha mandato Tiziano Ferro a cui Ranieri aveva chiesto di scrivere un brano per il suo nuovo disco, «la mia testa ha fatto un clic», ha raccontato il cantante. Solo allora ha pensato a Sanremo.

