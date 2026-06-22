Valditara e l’Occidente assiomatico, il tramonto del metodo scientifico

«Una recente ricerca di uno storico italiano...». Lo storico in questione, non citato, si è riconosciuto nel libro co-curato dal ministro e spiega perché il suo lavoro è stato travisato

true false

È uscito un libro sull’Occidente. Non è una particolare novità. Ne esce, credo, uno al mese. Ma questo mi obbliga ad alcune considerazioni, non solo perché parla di me senza citarmi e capendo poco di quanto ho scritto, ma anche perché porta avanti una serie di tesi che da storico trovo francamente opinabili. Si intitola in modo piuttosto enfatico Manifesto per l’Occidente. I valori universali della nostra cultura ed è a firma e cura del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara as