La Conferenza episcopale italiana ha un nuovo presidente, il cardinale Matteo Zuppi. La sfida più difficile per il cardinale che arriva da Bologna sarà guidare il processo di indagine sulle molestie che i vescovi si sono impegnati a condurre. Fin dalle prime dichiarazioni, però Zuppi sembra contrario a istituire la commissione indipendente che teologi, intellettuali e associazioni di vittime chiedono. Al tema Domani dedica una inchiesta finanziata grazie al contributo dei lettori. Stefano Feltri ne discute con Marco Marzano, sociologo dell’Università di Bergamo che si è occupato a lungo di Chiesa, abusi e sessualità nel clero.

Marco Marzano è professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).

